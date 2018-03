Verzekeraars: zwarte doos in auto verplicht stellen

ANWB positief over voorstel

15 maart 2018 Auto’s zouden verplicht een zwarte doos moeten krijgen. In geval van een ongeluk is zo snel vast te stellen wat er is gebeurd. Dat zegt de Bond van Verzekeraars in een studie. De ANWB is positief over dit voorstel.

Voordeel van een zogeheten Event Data Recorder (EDR) – in de volksmond een ‘zwarte doos’ genoemd -is dat zeer snel vastgesteld kan worden wie de schuldige is. En dus kan ook de (letsel)schade snel worden afgehandeld. Na een aanrijding leest de politie de ongevalsdata van de ‘zwarte doos’ uit en kan de verzekeraar snel een oordeel vormen over de aansprakelijkheid. Die data zijn zaken zoals de snelheid, hoe lang de remweg is geweest en of de inzittenden hun gordel droegen. Het kastje slaat alleen de laatste acht seconden op van voor het ongeval, door oudere informatie constant te wissen. Volgens het Verbond van Verzekeraars kan met deze data ook het verkeer veiliger gemaakt worden. En het gaat verzekeringsfraude tegen.

ANWB positief over zwarte doos

Het plan van het Verbond is positief ontvangen door partijen als de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de politie. Ook slachtoffers zijn gebaat bij informatie over de toedracht, zegt de ANWB. Maar volgens een woordvoerster van de politie is het wel belangrijk dat er dan één standaard komt die voor alle merken gaat gelden. ‘En je moet nog altijd getuigen spreken om te begrijpen waarom iets gebeurde’, zegt de politie in NRC Next. ‘Het kan zijn dat je een ongeluk veroorzaakt doordat je uitweek voor een overstekend kind.’ Jaarlijks worden zo’n 900.000 claims na aanrijdingen ingediend bij verzekeraars die uiteindelijk een bedrag van €14 miljard aan schadevergoedingen uitkeren aan gedupeerden.

Auto verzamelt nu al data

Moderne auto’s verzamelen nu al, vaak zonder dat de bestuurder zich er van bewust is, data over het rijgedrag van de bestuurder en de prestaties van de auto. De ANWB spreek in dit verband wel over een Connected Car.