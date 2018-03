Steeds meer 17-jarigen halen hun rijbewijs

2toDrive wordt definitief ingevoerd

12 maart 2018 Het aantal jongeren van 17 jaar dat hun rijbewijs haalt, stijgt. Bovendien zegt het CBR dat ze vorig jaar ook beter hebben gepresteerd bij het examen dan 18-jarigen.

2toDrive

De regeling 2toDrive begon als een experiment, maar wordt vanaf 15 maart definitief ingevoerd. Sinds 2011 hebben meer dan 240.000 jongeren hier aan mee gedaan. Met deze regeling kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar rijles volgen en vanaf 17 jaar vervroegd hun rijbewijs halen. Ze mogen dan vervolgens onder begeleiding van een volwassene, meestal een ouder of naaste familie, de weg op. De jongeren zijn verplicht om dit tot hun 18e verjaardag te doen.

Dit experiment is gestart om de verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat jongeren en beginnende bestuurders minder ervaring in het verkeer hebben, zijn zij vaker betrokken bij ongelukken. 2toDrive, blijkt uit ervaringen in het buiteland, zorgt ervoor dat jongeren minder ongevallen en overtredingen veroorzaken als zij eerst begeleidend rijden.

Uit een onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) komt ook naar voren dat het experiment een positief effect heeft. Jonge automobilisten nemen het rijden met begeleiding serieus, doen veel rijervaring op en ze leren ook om op een verantwoorde en veilige manier auto te rijden met een medepassagier.

Beter resultaat

In 2017 hebben 33.000 17-jarigen hun rij-examen bij de eerste keer behaald. Dit resultaat is beter dan dat van de 18-jarigen. De jongeren, die deel hebben genomen aan 2toDrive, hebben gemiddeld twee volwassenen die hen begeleiden. Er is een maximum aantal van vijf op de begeleiderspas.

Bron: NOS, AD