Engelse taxi's naar Nederland

Kenmerkende 'black cab' voortaan elektrische auto

30 maart 2018 Vanaf april kun je in Amsterdam Engelse taxi's zien rijden. Ze zijn niet alleen leuk om te zien, maar ook goed voor het milieu!

"In Nederland kennen we geen taxi's", zegt Albert Donlou beslist. "Hier hebben we alleen personenauto's." Je zou er de wenkbrauwen over kunnen fronsen, maar ergens heeft de ondernemer wel een punt. Met zijn bedrijf Green Roads importeert hij de traditionele Engelse 'black cab' naar ons land. De wagens hebben de afmetingen van een gezinsauto, maar de binnenruimte van een personenbus.

Zo Engels als de Tower Bridge

De Londense taxi’s zijn bijna net zo beeldbepalend voor de Britse hoofdstad als de Tower Bridge, Buckingham Palace en Picadilly Circus. De ‘black cabs’ rijden er dan ook al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog rond. Sinds 2003 moet er in Londen tol worden betaald om met een auto het stadscentrum te betreden. Hoe vervuilender je wagen, hoe hoger dat bedrag. Een gevoelige klap voor de Britse taxibranche, want die zo kenmerkende 'black cabs' hadden zonder uitzondering een dieselmotor. Het bracht de fabrikant van de auto's, de London Taxi Company, op het randje van de financiële afgrond.

Maar toen was daar het Chinese Geely, dat eerder ook al het Zweedse Volvo onder diens hoede nam. De Aziaten namen de taxifabrikant over en bliezen het bedrijf letterlijk nieuw leven in. Tegenwoordig heet de firma namelijk de Londen Electric Vehicle Company. En die naam zegt het al: voortaan rijden de 'black cabs' op stroom. Daar hebben we hier in Nederland ook wel oren naar, nu steeds meer steden een milieuzone inrichten waar je een fikse boete krijgt wanneer je met een vervuilende auto het stadscentrum binnen rijdt.

Ondernemer Donlou zag zijn kans schoon en besloot om een samenwerking aan te gaan met DLM (Dé Lease Maatschappij). Dankzij hen zijn de 'groene' Engelse taxi's nu ook in ons land verkrijgbaar. De eerste 25 exemplaren worden vanaf mei ingezet in de Amsterdamse binnenstad, waar de auto's dienst zullen gaan doen als Aanvullend Openbaar Vervoer: mensen met een mobiele beperking, die niet met het reguliere OV kunnen reizen en binnen een straal van 23 kilometer van hun woonadres ergens naar toe moeten, kunnen gebruik maken van de opvallende auto's. Uiteindelijk moet de vloot voertuigen uitgroeien tot 225 stuks.

De LEVC TX eCity, zoals de taxi officieel heet, geldt weliswaar als elektrische auto, maar er ligt toch een brandstofmotor in. Die doet dienst als aggregaat om de batterij bij te laden, wanneer de van huis meegebrachte stroom op is. Daardoor groeit de actieradius tot meer dan 700 kilometer. De 'black cab' is verbonden met het internet en herkent een milieuzone al op afstand, zodat de range extender tijdens stadsritjes uit blijft. Snelladen kan ook, met verschillende aansluitingen zelfs, omdat Albert Donlou vermoedt dat bedrijven die in zijn elektrische taxi geïnteresseerd zijn, al de nodige EV's hebben rondrijden. "Op die manier hoeven zij geen nieuwe laadinfrastructuur aan te leggen."

Tussentijdse opfrisbeurt

Er is nog meer goed nieuws voor ondernemers. De Engelse taxi's zien er al sinds 1948 grofweg hetzelfde uit. Dat betekent dat de auto's niet zo snel verouderen als de personenwagens die nu voor taxivervoer worden ingezet. Green Roads en DLM bieden de auto's uitsluitend met een leaseconstructie aan. Maar wel eentje, waarbij na vijf jaar in een complete opfrisbeurt wordt voorzien. Aan de binnenzijde én onderhuids. "De technische ontwikkelingen gaan zo snel, dat ik vermoed dat die 'range extender' er binnen afzienbare tijd uit kan", aldus Donlou. Afgezet tegen een looptijd van 10 jaar kan volgens hem geen andere elektrische personenwagen tegen de kostprijs per kilometer van de LEVC op.

De voordelen voor taxibedrijven zijn duidelijk. Maar hoe zit dat met die van de passagiers? Wij gingen een middag op pad met de 'black cab' nieuwe stijl. Onze bevindingen zie je in onderstaande video!

