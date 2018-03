ANWB: automobilist in nood krijgt eCall

Verplicht systeem in auto belt zelf nooddiensten

29 maart 2018 Alle nieuwe modellen personenauto’s die na 31 maart een typegoedkeuring krijgen, moeten zijn voorzien van eCall: een SOS-systeem dat na een ernstig ongeval de hulpdiensten automatisch waarschuwt.

Met het systeem kunnen ieder jaar naar verwachting circa 10 levens in Nederland worden gered en 2.500 in heel Europa. De ANWB vindt dit een goede zaak. Voordeel is dat de hulpverlening aan slachtoffers sneller op gang komt. De ANWB is blij dat de Landelijke Politie tijdig is bijgesprongen om de verbinding met regionale 112-centrales te faciliteren. De bond verwacht dat het aantal eCalls de komende tijd nog beperkt zal zijn, omdat het systeem alleen bij nieuwe modellen verplicht op de auto moet zitten. Er was al langer sprake van van het verplichten van eCall. Vanaf 31 maart is het voor alle nieuwe modellen personenauto’s die een typegoedkeuring krijgen dus daadwerkelijk zo ver.

Auto belt zelf 112

‘E-Call’ ofwel emergency call is een systeem dat via de airbag of via een andere sensor wordt geactiveerd. Daarbij wordt automatisch contact gemaakt met een 112-centrale, ook in het geval dat de inzittenden bewusteloos zijn of geen mobiele telefoon bij de hand hebben. De noodcentrale krijgt te zien waar het voertuig zich na het ongeval bevindt. Ook de rijrichting (van belang op snelwegen), het aantal inzittenden en de soort brandstof (voor blussen en bevrijden) worden doorgegeven. Volgens de ANWB heeft het Europees Parlement ervoor gezorgd dat er bij eCall slechts een beperkte hoeveelheid data wordt doorgezonden, die na de hulpverlening niet wordt bewaard.

In de nieuwe modellen auto’s is er ook een SOS-knop waarmee de bestuurder handmatig contact kan zoeken met de 112-centrale. De ANWB waarschuwt om deze knop alleen voor noodsituaties te gebruiken, en niet voor gewone autopech. Dit om te voorkomen dat hulpdiensten onnodig worden belast.