Diesels steeds minder waard

Verkopen of juist helemaal oprijden?

23 maart 2018 Auto’s met dieselmotoren krijgen momenteel rake klappen. Er zijn dreigende inrijverboden voor diesels, nu ook in Duitse steden. En de prijzen van gebruikte dieselauto’s staan flink onder druk. Tijd om je diesel te verkopen, of om hem juist op te rijden?

De restwaarde van dieselauto’s staat behoorlijk onder druk. Dat is al enige tijd aan de gang en de verwachting is dat dit nog zal voortduren. Dat melden auto-experts van de ANWB. De waardevermindering is het gevolg van de sterk dalende vraag naar dieselauto’s, zowel in Nederland als in het buitenland. De dalende vraag heeft onder meer te maken met steeds strengere regels voor diesels en de negatieve berichtgeving (milieuzones etc.) rondom diesels.

Je diesel verkopen of oprijden?

Of je een dieselauto nu snel moet verkopen of hem juist helemaal moet oprijden is volgens de auto-experts van de ANWB vooral een persoonlijke keuze. De prijsdalingen zullen naar verwachting voortduren, maar door langer in je diesel te blijven rijden kun je het (hogere) waardeverlies wel over meerdere jaren uitsmeren. Door je dieselauto nu te verkopen kun je de MRB-verhoging ontlopen die vanaf 2019 voor diesels zonder af-fabriek roetfilter gaat gelden. Voor die categorie gaat de MRB omhoog met 15 procent. Voor een diesel in de veel voorkomende gewichtsklasse 1.350-1.450 kg betekent dat een verhoging van € 225 per jaar.

Milieuzones voor dieselauto's

Een aantal Duitse maar ook Nederlandse steden voldoet niet aan de Europese eisen die gelden voor de lokale luchtkwaliteit. Het gaat daarbij om stikstofdioxide, een bestanddeel van NOx. Een milieuzonering waarbij vooral (oudere) diesels geweerd worden, wordt hierbij gezien als mogelijke oplossing.

Met name in Duitsland gelden dit soort milieuzones in toenemende mate, ook voor relatief jonge diesels. Het is aannemelijk dat er in de nabije toekomst meer milieuzone-maatregelen komen (in binnen en buitenland) om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren of te beschermen. Dit betekent dat vooral de huidige en vorige generatie diesels met gebiedsbeperkingen te maken kunnen krijgen. Slechts voor de nieuwste generatie diesels (die voldoen aan euro 6d) lijkt de kans op rijverboden in binnensteden klein.

Hier gelden milieuzones