Beursverslag Autosalon van Genève 2018

Weinig elektrisch, veel (semi)terreinwagens

08 maart 2018 Van donderdag 8- tot en met zondag 18 maart vindt de Autosalon van Genève plaats. Wij brengen per segment alle hoogtepunten in beeld.

De Autosalon van Genève wordt alweer voor de 88ste keer gehouden; de enige Europese autobeurs die ieder jaar plaatsvindt. In de autoindustrie is Genève dan ook een begrip, afgaand op de vele modellen die hier hun première beleven.

Wij maakten een ronde over de beursvloer en zagen de nodige nieuwe (semi)terreinwagens. Het aanbod elektrische modellen bleef echter achter bij voorgaande edities. Emissieloze klappers zijn de Jaguar I-Pace en de Hyundai Kona electric. De Duitse fabrikanten hielden het opnieuw bij studiemodellen.

Speciale vermelding

Een speciale vermelding is er voor de sympathieke Microlino, een naar een dwergauto uit de jaren '60 gemodelleerde EV met een bescheiden topsnelheid (90 kilometer per uur) en een vriendelijk prijskaartje. Het bedrijf is een Zwitsers initiatief, maar de wagentjes worden in Italië geproduceerd.

Bekijk hier ons beursverslag:

