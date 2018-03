ANWB assisteert bij belastingaangifte

Bereken jouw werkelijke autokosten met behulp van onze rekentool

13 maart 2018 Hij zit er weer aan te komen: de jaaropgave van de inkomstenbelasting. De ANWB helpt je om jouw werkelijke autokosten uit te rekenen.

Rond deze tijd van het jaar komen er bij de Expert-afdeling van de ANWB een hoop vragen binnen over het invullen van de jaaropgave van de inkomstenbelasting. Wat zijn nu precies je autokosten en zijn die wellicht aftrekbaar?

Onbelast declareren

Normaal gesproken hanteert de Belastingdienst een tarief van 19 cent per kilometer dat onbelast mag worden gedeclareerd. Auto's kosten echter vaak meer en in een enkel geval mogen de werkelijke kosten worden ingediend. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten die zijn gemaakt om bij ziekte van en naar het ziekenhuis te rijden. De exacte afstand kun je berekenen met onze routeplanner.

Om die werkelijke kosten te berekenen, heeft de ANWB een handige rekentool voor personenauto's van maximaal 15 jaar. Door het invullen van je kenteken of het merk en type van de auto, plus de nodige gegevens over hoe je hem gebruikt, krijg je een keurige specificatie van de werkelijke kosten per kilometer. Die is ook nog eens uitgesplitst in variabele kosten (wat je echt uitgeeft aan de rit, brandstof bijvoorbeeld) en vaste kosten (wegenbelasting, verzekering, afschrijving en dergelijke).

Bereken je autokosten

Heb je een vraag over autokosten? Stel hem aan onze experts via het Expert-platform of deel jouw eigen expertise