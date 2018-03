Bandenprijs niet langer misleidend

Bandenboer vermeldt prijs voortaan inclusief bijkomende kosten

20 maart 2018 Voorheen wist je pas wat een set nieuwe banden je wérkelijk ging kosten wanneer je de verkooporder al had getekend. Voortaan zijn de vermelde prijzen echter inclusief onvermijdbare kosten.

De Autoriteit Consument & Markt heeft zich het afgelopen halfjaar ingespannen om in samenwerking met brancheverenigingen als VACO, BOVAG en RecyBEM zorg te dragen voor duidelijke bandenprijs. Eerder was gebleken dat verkopers van autobanden niet altijd de bijkomende kosten in hun advertenties vermelden.

Prijzen daadwerkelijk aangepast

Een voorbeeld van die bijkomende kosten is de verwijderingsbijdrage. Als consument kom je daar niet onderuit, dus vond de ACM dat het bedrag ook in de verkoopprijs moest zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor eventuele verplichte montagekosten. De ACM gaf de verkopers tot december vorig jaar de tijd om hun prijzen aan te passen. Een door de instantie uitgevoerde controle wijst uit, dat dit ook is gebeurd.

