ANWB staat stil bij 20 jaar Toyota Prius

Maar haalt de beroemde hybride een volgend jubileum..?

23 maart 2018 De Toyota Prius wordt vereenzelvigd met hybride aandrijftechniek. Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de auto duiken wij in diens geschiedenis... om er achter te komen dat het model aanvankelijk helemaal niet als semi-elektrische personenwagen was bedoeld!

In 1993 kreeg een klein clubje Toyota techneuten de opdracht om een auto te maken voor de 21ste eeuw. De specificaties waren aanvankelijk nog simpel: het moest een compacte auto worden met een flinke wielbasis, zodat hij desondanks een boel binnenruimte zou bieden. En het verbruik moest minimaal 1 op 20 bedragen. Daartoe hadden de Japanners in eerste instantie een reguliere benzinemotor in gedachten, gekoppeld aan een spaarzame automaat.

Maar naarmate het project vorderde, werden de eisen bijgesteld. Van hogerhand wilden ze geen ouderwetse krachtbron onder de motorkap van de auto van de toekomst, maar een combinatie van een benzine- en een elektromotor; een zogenaamde hybride aandrijflijn. De deadline werd ook nog eens met een jaar vervroegd. Sterker nog; Toyota maakte de komst van de eerste Prius al wereldkundig toen het ontwikkelingsteam nog slechts een prototype had dat zoop als een tempelier en waarvan de motor er al na 50 meter de brui aan gaf!

Vraag niet hoe, maar de eerste Prius was precies op tijd klaar voor de internationale milieuconferentie die in 1997 in het Japanse Kyoto werd gehouden. Volgens Toyota verbruikte de auto uiteindelijk 1 op 19,6. In Kyoto was ook de toenmalige milieuminister Margreeth de Boer aanwezig. Toen zij aangaf graag een hybride personenwagen te willen promoten, haalde de Nederlandse importeur een exemplaar naar Europa.

Omdat er nog geen Europese typegoedkeuring voor het model bestond, moest hemel en aarde worden bewogen om de dienstwagen op kenteken te krijgen. Dat werd uiteindelijk ‘VROM-01’, de afkorting van het toenmalige departement ‘Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu’. Minister de Boer zou uiteindelijk slechts drie weken met de auto rijden, maar het gewone publiek moest tot 2000 wachten voordat zij met de Prius kennis konden maken.

Generatie 2 (2004 - 2009)

Ondanks zijn afwijkende uiterlijk en de stevige vanafprijs gold de eerste generatie Prius als een succes. Maar bij de introductie van generatie twee werden er pas werkelijk grote aantallen van de auto verkocht. Temeer daar wereldsterren als Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Tom Hanks en Cameron Diaz opeens met de auto gingen rijden. Dankzij het afwijkende uiterlijk van het model konden de filmsterren in één oogopslag laten zien hoe begaan ze waren met het milieu. Het kenmerkende lijnenspel, gemodelleerd naar een driehoek met de punt naar boven, diende niet alleen ter herkenning, maar had ook daadwerkelijk een functie. Dankzij de gunstige stroomlijn daalde het fabrieksverbruik naar 1 op 23,3.

Generatie 3 (2009 - 2016)

De Prius III vormde in meerdere opzichten een mijlpaal. Er verscheen voor het eerst een tweede modelvariant van; de Prius Wagon, die plaats biedt aan zeven inzittenden. De Toyota kreeg een grotere brandstofmotor, goed voor 136 pk, waarmee het tot op de dag van vandaag de krachtigste Prius is. Maar het model is vooral relevant, omdat de Japanners er hun voorsprong op de concurrentie mee terug pakten. In 2012 lanceerden ze namelijk een stekkerhybride, die tot 25 kilometer volledig elektrisch kon afleggen. Dankzij de toenmalige fiscale stimuleringsmaatregelen werd het voor Nederland met bijna 24.000 exemplaren de best verkochte Prius-generatie. Het fabrieksverbruik van de reguliere versie bedroeg 1 op 25,6.

Generatie 4 (2016 tot nu)

In veel opzichten is de vierde generatie van de Prius de beste die de Japanners hebben gemaakt. Hij staat op een compleet nieuw onderstel, waardoor je voor het eerst sportief met de hybride kan rijden. Het raamoppervlak is groot, dus het zicht beter dan ooit. Daarnaast is dit de eerste Prius die een aanhanger mag trekken en beschikt over een aanvullende veiligheidsuitrusting. Rijhulpsystemen als adaptieve cruise control, een noodremsysteem bij stadssnelheden en actieve rijstrookassistentie zijn nog standaard ook! Het fabrieksverbruik is inmiddels gedaald tot 1 op 33,3.

Hoe indrukwekkend zulke prestaties ook mogen zijn: nu de Nederlandse overheid alleen nog de aanschaf van volledig elektrische auto’s ondersteunt, blijft de verkoop achter bij die van eerdere generaties. De Yaris, de Auris, de C-HR en de RAV4: zomaar vier Toyota’s die inmiddels ook beschikken over een uit de Prius afkomstige, hybride aandrijflijn. Ze zijn voordeliger, ruimer en minder smaakgevoelig dan onze jubilaris, die daarmee een onzekere toekomst tegemoet gaat. Mocht het doek vallen voor deze groene held, dan heeft zijn milieuvriendelijke aandrijflijn ons in elk geval ruim 1,2 miljard emissievrije kilometers gebracht, zo heeft de Nederlandse importeur onlangs nog laten berekenen. Da's dus dubbel en dwars een felicitatie waard!

