Europese auto-industrie zet vol in op verkeersveiligheid

15 juni 2018 Nul verkeersdoden in 2050. Dat is het doel van het verkeersveiligheidsakkoord dat donderdag 14 juni werd ondertekend door vertegenwoordigers van de Europese autofabrikanten (ACEA), de Europese auto-onderdelen leveranciers (CLEPA) en de automobielclubs (FIA).



Het akkoord is ondertekend in bijzijn van Europees Commissaris Bulc van Mobiliteit en Transport en officieel aan haar overhandigd. Hiermee benadrukken ACEA, CLEPA en FIA hun steun om succesvol invulling te geven aan de gezamenlijke verkeersveiligheidsdoelstelling van de Europese Commissie en de lidstaten. Ook de Nederlandse regering heeft van verkeersveiligheid een topprioriteit gemaakt.

Inversteringen

De steun bestaat uit investeringen in de ontwikkeling en het op de markt brengen van levensbesparende technologieën in het verkeer. Het initiatief van deze samenwerking en het akkoord komt van RAI Vereniging en de ANWB. Het maakt onderdeel uit van de activiteiten van de nationale verkeersveiligheidscoalitie om de verkeersveiligheid te verbeteren in Nederland.

Automotive Dinner

De ondertekening vond plaats tijdens het ‘2018 Automotive Dinner’ dat door RAI Vereniging werd georganiseerd in het kader van haar 125 jarig bestaan.

