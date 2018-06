Eerste rijtest Peugeot 508

De leeuw maakt een grote sprong voorwaarts!

14 juni 2018 De Peugeot 508 is terug. Dat wil zeggen: alleen de naam is hetzelfde. Want de nieuwe 508 is een grote sprong voorwaarts ten opzichte van het oude model. En wat is ie mooi geworden!

De Peugeot 508 is korter en lager geworden dan zijn voorganger. Het is niet langer een saaie limousine, maar een chique, gedrongen 5-deurs coupé, die het moet opnemen tegen auto's als de Volvo V60 en de Opel Insignia. En stiekem ook de Audi A5 Sportback, de VW Arteon en de BMW 3 GT in het vizier heeft. Peugeot schurkt kortom tegen de premium-modellen aan met deze 508. Dat betekent ook dat de Peugeot 508 verdraaid goed in elkaar geschroefd moet zijn. De Franse ingenieurs zeggen daaraan dan ook veel aandacht te hebben besteed. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de zeer smalle naden van de motorkap. Je merkt het ook aan de voorportieren. Die voelen lekker zwaar en solide aan door toepassing van extra goede motoren voor de elektrische raambediening. De zijramen zelf zijn stijlloos om je meer het coupé-gevoel te geven. Maar dat bracht ook met zich mee dat die ruiten dikker moesten worden in verband met geluidsisolatie. En ze moeten uiteraard strak aansluiten op de koets.

Vanafprijs onder 40 mille

Of deze 508 succesvol zal worden hangt uiteraard ook sterk samen met de prijzen. De Peugeot 508 staat vanaf deze zomer in de showroom en is er dan vanaf € 38.590. Prijzen lopen vervolgens op tot 54 mille. Ter vergelijking: een VW Arteon is er vanaf € 40.251, een Opel Insignia vanaf € 36.449 en een BMW 3 GT kost minimaal €47.466. Verder staat dit najaar op de Salon van Parijs de fraai ogende stationwagonversie. Die zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar in Nederland te koop zijn en concurrentie bieden aan de gloednieuwe Volvo V60. Prijzen van die stationwagon zijn nog niet bekend.

Night vision noviteit in deze klasse

De 508 komt er als Active, Allure, GT-Line en GT. Hij heeft zaken als actieve demping, een noodstopsysteem met voetgangersherkenning. En op de duurdere versies tref je een breed scala aan rijhulpsystemen aan, waaronder zelfs Night Vision. Dat systeem ziet levende wezens bij slecht zicht en kijkt tot 250 meter verder vooruit dan de koplampen reiken! Qua veiligheidssystemen is de 508 helemaal bij de tijd. We noemen een noodstopsysteem dat voetgangers en fietsers herkent, forward collision (waarschuwt voor mogelijke aanrijding), adaptieve cruise control met stop en go functie, rijstrookassistentie, actieve dode-hoek-bewaking, vermoeidheidsherkenning, groot licht assistent en verkeersbordherkenning met snelheidsbeperking.

Fraai interieur

Het interieur lijkt sterk op dat van de huidige 3008, met de bekende pianotoetsen en dat piepkleine stuurwiel. Voorin heb je meer dan voldoende ruimte voor lijf en leden. Het instrumentarium is een digitale projectie. De 508 heeft in sommige uitvoeringen iCockpit Amplify. Dat helpt er met lichtsterkte van het instrumentarium, de massagestand van de stoelen en geluidssterkte van de stereo voor dat je als bestuurder relaxed raakt, óf juist wakker gehouden wordt. Over geluid gesproken, er is ook nog het optionele Focal geluidssysteem. Dat klinkt schitterend. De 508 mag dan zes centimeter korter zijn dan zijn voorganger (de wielbasis nam met 2,5 cm af), toch is er achterin is meer dan voldoende beenruimte en is de hoofdruimte toereikend. Je zit trouwens ook enigszins verstopt achter de C-stijl. Beide het gevolg van die fraaie coupélijn. De achterbak is flink, de achterbank is in delen neerklapbaar.

Fijn weggegedrag, sterke motoren

De benzineversies hebben altijd een 1.6 liter viercilinder turbomotor met 180 of 225 pk. Volgend jaar komt daar nog een plugin hybride bij die 300 pk opwekt en zo’n 60 kilometer puur elektrisch zou moeten kunnen afleggen. Qua diesels is er keuze uit een 1.5 met 130 pk, of een tweeliter met 160 of 180 pk. Op de 1.5 diesel na hebben alle versies standaard een achttraps automaat. De 1.5 diesel heeft een handgeschakelde zesbak. Wij reden tijdens deze eerste kennismaking met de 225 pk krachtige benzineversie. De krachtbron zelf heeft een mooie krachtsverloop. Over de gehele toerengebied is trekkracht voorhanden en hij reageert levendig op de bewegingen van het gaspedaal. De besturing is keurig direct en precies en biedt voldoende gevoel. Hij is wat aan de zware kant maar dat is eigenlijk wel lekker. Maar een BMW 3-serie stuurt nog wat zwaarder. Alle benzineversie hebben standaard actieve vering en dat merk je. De auto is mooi in balans en keurig comfortabel. In snel genomen bochten hangt de auto nauwelijks over. Je kunt er dus sportief mee rijden maar comfort voert gelukkig de boventoon.

Conclusie

Wat een aangename verassing, deze Peugeot 508. En wat maakt Peugeot een sprong voorwaarts in de klasse van de zakenauto's. Want de 508 is niet alleen een fraaie auto om te zien, hij rijdt ook nog 'ns erg goed, heeft een hoog afwerkingsniveau, zit vol moderne veiligheid en er is keuze uit krachtige motoren. Bovendien heeft een prima vanafprijs van onder de 40 mille. Dus...vind je een Opel Insignia te gewoon en een BMW 3 GT te duur? Dan heeft Peugeot met de 508 nu de oplossing voor dat probleem!

Test vorige model Peugeot 508

Occasiontest vorige model Peugeot 508