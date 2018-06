Eerste rijtest Jaguar I-Pace

Eindelijk Europese concurrentie voor Tesla

04 juni 2018 De ANWB reed in Portugal met de langverwachte Jaguar I-Pace. Maakt het elektrische wonderkind uit Engeland alle beloftes waar?

De derde SUV in het modellengamma van Jaguar is wel een hele bijzondere: na de F- en E-Pace volgt nu namelijk de volledig elektrische I-Pace. De auto, die het midden houdt tussen een personenauto en een terreinwagen, staat volledig op zichzelf: hij deelt onderhuids geen onderdelen met de andere semi-terreinwagens van het merk. Ondanks zijn relatief bescheiden afmetingen is het een kostbare auto: prijzen beginnen bij € 80.330. Daarmee is het een EV in het luxe segment en geldt hij als een tegenhanger voor de Tesla Model S. Daarvan start de prijslijst bij 85 mille. Bieden de Amerikanen verschillende batterijgroottes aan, bij de Britten kun je slechts voor één type accupakket terecht. Dat is er gelijk eentje met een inhoud van 90 kWh. Afhankelijk van de meetcyclus (WLTP of NEDC) kun je tussen de 480- en 543 kilometer afleggen op een volle lading stroom.

Alleen in 2018 nog 4 procent bijtelling

Niet alleen Tesla ondervindt hinder van de nieuwe Jaguar, ook de Europese concurrentie staat lelijk te kijk. De eerste elektrische BMW die op dit niveau moet gaan opereren, verschijnt bijvoorbeeld pas in 2020 op de markt. Op dat moment heft de Nederlandse overheid al lang en breed 22 procent bijtelling over het bedrag dat elektrische auto’s duurder zijn dan 50 mille. Daaronder betaal je 4 procent. Voor de I-Pace geldt dat aanlokkelijke belastingtarief tot het einde van 2018 voor het complete aankoopbedrag.

De I-Pace profiteert van de ervaringen die Jaguar de laatste twee jaar heeft opgedaan tijdens de Formule E (een soort Formule 1, maar dan voor elektrische auto's). Zo is er bij de ontwikkeling van de SUV gestreefd naar een ideale gewichtsverdeling: de EV beschikt over twee elektromotoren, die boven de voor- en achteras liggen. Het batterijpakket ligt daar tussenin geklemd, onder de inzittenden. Het zwaartepunt van de auto ligt dus laag en dat maakt dat je er stevig mee door de bocht kunt. Al die techniek weegt wel het nodige: het leeggewicht van de I-Pace komt op 2.208 kilogram. Ga je inderdaad met de elektrische auto gooien en smijten, dan kan de Jaguar dat gewicht ondanks zijn hoofdzakelijk uit aluminium opgetrokken koetswerk niet verhullen: je voelt dat de crossover naar de buitenkant wordt gedrukt.

Eén pedaal volstaat

In de instellingen van de auto kun je bepalen hoeveel remenergie de I-Pace terugwint. In de hoogste stand heb je jouw rempedaal eigenlijk niet meer nodig. ‘Single-pedal driving’ wordt dat genoemd en het maakt rijden met een elektrische auto uniek (en ontzettend leuk!). Merken als BMW, Nissan en Opel bieden soortgelijke techniek op hun EV’s aan, maar die hebben niet zoveel vermogen beschikbaar als bij de Jaguar het geval is: gecombineerd is de aandrijflijn goed voor 400 pk en 696 Nm koppel. De I-Pace kan geen aanhanger trekken.

De onderstelafstemming is aan de comfortabele kant, of je nu kiest voor een exemplaar met luchtvering of niet. Zelfs in de sportstand worden oneffenheden nog keurig verwerkt. Keerzijde van de medaille is, dat de EV op glooiend wegdek gaat deinen, met name aan de achterzijde. Standaard wordt de I-Pace afgeleverd op 18-inch wielen, maar kies je voor een duurdere uitvoering, dan neemt de velgmaat toe tot 22-inch. We hebben met beide gereden en waren verbaasd hoe weinig invloed de omvang van de wielen heeft op het rijcomfort, al mogen we daar in het geval van de 22-inch joekels vermoedelijk de eerder aangehaalde luchtvering dankbaar voor zijn.

Beperkt zicht naar achteren

Omdat de Jaguar-ingenieurs er voor hebben gekozen het accupakket in de buik van de EV onder te brengen, zitten de inzittenden automatisch iets hoger. Dankzij het grote glasoppervlak geeft dat de bestuurder een goed overzicht op de weg. Wil je afslaan of fileparkeren, dan wordt dat een ander verhaal: vanwege de oplopende taillelijn is het zicht aan de achterzijde van de auto heel wat minder florissant. De veiligheidsuitrusting van de I-Pace is even modern als zijn voorkomen. Iedere uitvoering wordt standaard geleverd met een noodstopsysteem, actieve rijstrookassistentie, verkeersbord- en vermoeidheidsherkenning.

Bij het ontwerpen van de buitenzijde van de I-Pace hebben de designers zich laten inspireren door sportwagens met de motor achterin. Doorgaans zijn dat geen ruimtewonders, maar omdat elektromotoren nu eenmaal minder plaats innemen dan exemplaren op diesel of benzine, beschikt de Jaguar over meer dan genoeg ruimte achterin. De kofferbak, voorzien van een dubbele bagagebodem, is minimaal 656- en maximaal 1.453 liter groot. Voorin heb je bovendien een extra bagagecompartiment, waar je de laadkabels kunt opbergen. Ook de rest van het interieur voorziet in opvallend veel bergruimte. Onder de achterbank bijvoorbeeld kun je discreet twee laptops kwijt. De interieurontwerpers hebben gekozen voor een ‘zwevend’ dashboard en een open middenconsole. Een middentunnel ontbreekt, zodat het binnenste van de I-Pace bijzonder ruimtelijk aandoet. Dat is niet zomaar schijn: ook wie langer is dan 1.90 meter, zit achterin prima. De hoofdruimte is toereikend, de beenruimte zelfs vorstelijk.

Stevig stukje off road

Tijdens de Europese persintroductie van de I-Pace overdonderden de Britten het journaille met een stevig stukje off road rijden, waarbij de EV hellingen op en af moest die voor een volwaardige terreinwagen al een uitdagend parcours zouden vormen. De Jaguar deed het echter uitstekend, hoewel dergelijke krachttoeren natuurlijk wel hun uitwerking hebben op het praktische rijbereik. Gedurende onze testrit verloren wij over een afstand van 118 kilometer 166 kilometer aan actieradius. De laadtijd varieert van 40 minuten aan een snellader tot meer dan 10 uur aan een huis-, tuin- en keukenstopcontact. Tesla is op dit testonderdeel moeilijk te kloppen, aangezien de Amerikanen wereldwijd over hun eigen snellaadvoorzieningen beschikken. Model S- of X-eigenaren kunnen daar in de helft van de door de I-Pace benodigde tijd hun batterij bijladen.

