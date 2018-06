Een cabrio private leasen

Open dak voor een vast bedrag per maand

07 juni 2018 Zodra de temperatuur zomerse waarden bereikt vallen ze gelijk weer op in het straatbeeld: de cabrio's. Heerlijk met je haar in de wind de sleur van alledag achter je latend. Een cabrio is natuurlijk wel wat duurder dan de "normale" dichte versie, maar met private lease een stuk dichterbij dan je misschien zou denken.

De Fiat 500C is er zo eentje die je eigenlijk het hele jaar door wel ziet rijden, maar in de lente en de zomer kan de kap geregeld open en vallen daardoor ineens extra op. En het fijne is: de rest van het jaar hoef je hem niet in de stalling te zetten, want dan houd je het cabriodak gewoon lekker gesloten.

Cabriolet kopen of leasen

Als voorbeeld vergelijken we de maandelijkse kosten van een Fiat 500C als private lease met het kopen van een volledig nieuw exemplaar en de aanschaf van een occasion. Voor een periode van 4 jaar met 10.000 kilometer per jaar (zie voorbeeld berekening van juni 2018 < klik voor een vergroting).

Een open dak via ANWB Private Lease

Ben je na het lezen geïnteresseerd geraakt in het private leasen van een cabriolet? Bekijk dan het cabrio aanbod van ANWB Private Lease.