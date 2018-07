Rij niet met slippende koppeling!

Veelvoorkomend probleem in vakantiefile

10 juli 2018 Tip van de Wegenwacht: rijd nooit met een slippende koppeling. Dat wil zeggen: laat nooit de koppeling erg langzaam opkomen of maar half opkomen. Daarvan slijt de koppelingsplaat zeer snel – dat is een dure reparatie – en het kan op vakantie zelfs voor paniek zorgen!

Tijdens de vakantie gebruik je de auto anders dan in Nederland. Er hangt bijvoorbeeld een caravan achter. Of je rijdt in de bergen. Als je onder die omstandigheden de koppeling heel langzaam een klein beetje laat opkomen (omdat je mooi schokvrij wilt optrekken), dan wordt de koppeling zo heet dat hij gaat roken en heel erg gaat stinken. Dat komt omdat de koppeling harder moet werken als er gewicht achter de auto hangt en/of je een steile helling beklimt. Zeker in fileverkeer, als je dus constant (ont)koppelt, wordt de koppeling heet als je hem telkens laat slippen.

Gewoon laten afkoelen

En wat gebeurt er begrijpelijkerwijs bij rook en stank in de auto? Paniek! Staat de boel in de brand?! Nee, dat niet. In zo'n geval is ook hulp van een sleepauto of garage niet nodig. Gewoon een half uurtje laten afkoelen op een parkeerplaats is vrijwel altijd voldoende. Natuurlijk moet je hierna wel de koppeling juist behandelen. Dus: ruw(er) op laten komen. Liever de banden even laten slippen dan de koppeling!

Let wel: de stank zal nog dagen rond de auto blijven hangen. Als je dan een garage bezoekt zal die concluderen: 'dat is de koppeling' en daar is geen woord van gelogen. Indien de koppeling nog normaal aangrijpt is vervangen niet noodzakelijk. Dat is wel iets om te beseffen, want de garagist die de aanleiding van de stank niet kent ruikt niet alleen de koppeling, maar ook geld!

