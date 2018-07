Top 5 waardevaste auto-opties

16 juli 2018 Hoewel de meeste accessoires niet veel verschil maken voor de verkoop- of inruilwaarde van je auto, zijn er wel degelijk een paar opties die een gunstig effect kunnen hebben.

Extraatjes op je auto helpen soms bij de verkoop, al speelt het model zelf natuurlijk ook een rol. Bij een luxe wagen zullen andere zaken interessant zijn dan bij een stadsauto. Vaak maakt het voor de uiteindelijk verkoopwaardeechter weinig uit of er veel dure extraatjes op jouw auto zitten. Maar er bestaan natuurlijk altijd uitzonderingen. Hieronder hebben we de 5 meest waardevaste opties op een rij gezet:

1. Metallic lak. Bij voorkeur wel in een neutrale kleur! 2. Airconditioning of - beter nog - een uitbreiding naar climate control 3. Automatische versnellingsbak. Dit geldt zeker voor het luxe segment. 4. Lederen bekleding, mits die niet achteraf is ingebouwd. 5. Derde zitrij

Ook accessoirepakketten met een relatief lage aanschafwaarde - bijvoorbeeld een combinatie van airco/lichtmetaal en fabrieksnavigatie - kunnen voor extra restwaarde zorgen. Let bij het kiezen van opties wel op of er geen nadelen aan kleven. Een schuifdak is natuurlijk heerlijk, maar kost vaak wel wat hoofdruimte. In dat geval moet je zo'n keuze echt alleen voor je eigen plezier maken.

