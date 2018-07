Hoofdlijnen Klimaatakkoord zijn bekend

10 juli 2018 Zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen; betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk en gezond. Dat is het uitgangspunt van de Klimaatvoorstellen die zijn aangeboden aan de regering. De ANWB steunt dit uitgangspunt.

De Klimaatvoorstellen zijn zojuist aangeboden aan de regering. Met deze voorstellen op hoofdlijnen wil Nederland gaan voldoen aan het wereldwijde Klimaatakkoord van Parijs. Een deel van de voorstellen gaat over mobiliteit. De ANWB steunt het centrale uitgangspunt dat daar in is opgenomen: zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen; betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk en gezond.

Doorbraak elektrische auto belangrijk

Er zitten voorstellen bij die voor de ANWB-leden belangrijk zijn. Zo is de doorbraak van de elektrische auto in de consumentenmarkt cruciaal voor de transitie naar emissieloze mobiliteit. De elektrische auto is een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige fossiele brandstofauto. Elektrisch rijden moet voor iedereen een betaalbaar alternatief worden voor de fossiele brandstofauto, waarbij gebruiksgemak en prijstransparantie van groot belang zijn.

Effecten nog niet doorgerekend

De gepresenteerde voorstellen zijn op hoofdlijnen. Ze zijn nog niet doorgerekend op CO2- besparing, kosten en andere effecten. In het najaar van 2018 wordt duidelijk wat die effecten zijn en welke plannen worden overgenomen door de regering en welke afvallen. Voor de ANWB is het daarom nu te vroeg om een inhoudelijk oordeel te geven.

