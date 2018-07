Daling voertuigdiefstal zet onverminderd door in 2018

18 juli 2018 Over de eerste 6 maanden van 2018 is het aantal gestolen personenauto’s opnieuw fors gedaald met ruim 14%. Het eerste halfjaar werden er 3643 gestolen tegen 4254 in dezelfde periode van 2017. Ook het aantal diefstallen van andere voertuigen daalt. Alleen brom- en snorfietsen worden iets meer gestolen (+1,8%).

Hybride voertuigen populair

Opvallend is wel dat er 160 hybride voertuigen zijn gestolen, een stijging van 77% ten opzichte van 2017. Vooral de Toyota-modellen RAV-4, C-HR en Auris zijn favoriet. De Volkswagenmodellen Polo en Golf en de BMW 3er-Reihe hebben het grootste diefstalrisico. Opvallende nieuwkomers zijn genoemde Toyota RAV-4 en de Fiat 500.

Connectiviteit

Het aantal personenauto's dat werd teruggevonden is gestegen van 34,9 naar 37,3%. De kans dat een auto wordt teruggevonden is het grootst op de eerste dag: 35%; na een maand is die kans gedaald naar slechts 14%. Intensieve samenwerking bij de opsporing, blijvende aandacht voor preventie en de steeds toenemende connectiviteit van moderne voertuigen zijn volgens Titus Visser, directeur van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, de hoofdoorzaken dat criminelen voertuigdiefstal de rug toekeren.