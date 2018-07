Bandenspanning belangrijk voor veiligheid

Nederlandse wagenpark: 60 procent op te lage bandenspanning

24 juli 2018 De juiste bandenspanning is zeer belangrijk voor de wegligging en daarmee de veiligheid van je auto. In Nederland rijdt liefst zestig (!) procent van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Dat kan per auto per jaar oplopen tot 150 euro extra aanbrandstofkosten.

Banden zijn vaak een ondergeschoven kindje bij het onderhoud van de auto. Maar juist de banden zijn het enige contact dat je auto heeft met de weg. Behalve een goed profiel is daarom ook een juiste bandenspanning zeer belangrijk voor een veilige rit. In Nederland rijdt liefst zestig (!) procent van alle auto’s met een te lage bandenspanning. In geld uitgedrukt betekent dat per auto per jaar tot 150 euro extra aan brandstofkosten. Want een te lage bandenspanning leidt onder meer tot een hoger brandstofverbruik.

Lage bandenspanning: langere remweg

Als een band te zacht is opgepompt heeft dat nadelige gevolgen voor de wegligging en de remweg van je auto, en voor het slijtageverloop van de band. Dat geldt ook voor banden die te hard zijn opgepompt. De juiste hoeveelheid lucht in de banden is dus belangrijk en moet je eigenlijk elke twee maanden even controleren. Dat kan bij de meeste benzinestations en is vrij eenvoudig.

Zo controleer je de bandenspanning

Juiste bandenspanning in instructieboekje

In het instructieboekje van je auto vind je de juiste bandenspanning. Die wordt aangegeven in bar, bijvoorbeeld 2,0 bar. Vaak staat er ook vermeld hoe hoog de bandenspanning mag zijn als de auto zwaar is beladen, bijvoorbeeld 2,2 bar.

