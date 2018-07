70 jaar Citroën 2CV

Diverse feestelijkheden rond de Lelijke Eend

03 juli 2018 Afgelopen weekend trokken 135 Lelijke Eenden door Amsterdam om het 70-jarig bestaan van de Citroën 2CV te vieren. Ook de ANWB besteedt aandacht aan het jubileum van de markante auto.

Boerenklasse mobiel

In het najaar van 1948 werd de Citroën 2CV officieel onthuld. Maar de geschiedenis van de Lelijke Eend begon al veel eerder, in 1936, toen het Franse automerk de eerste stappen zette om de boerenklasse mobiel te maken.

De opdracht aan de Citroën-ingenieurs luidde als volgt: ontwikkel een zuinig vervoermiddel, dat plaats biedt aan twee agrariërs, 50 kilo aardappelen en een schaap. De boeren moeten er op zondag hun hoed in op kunnen op weg naar de kerk. En de auto moet comfortabel genoeg zijn om een rieten mand vol eieren ongeschonden door een weiland te vervoeren. Ook vandaag de dag zou dat nog een flinke kluif zijn!

Rijdende paraplu

De auto kreeg later de bijnaam Lelijke Eend, maar aanvankelijk werd hij vanwege zijn basale karakter intern ‘De Rijdende Paraplu’ genoemd. Uiteindelijk zou de 2CV in vrijwel ongewijzigde vorm tot 1990 in productie blijven; de teller bleef steken op iets meer dan vijf miljoen exemplaren. Zijn hoogtijdagen beleefde de Eend in de jaren '50: de levertijd bedroeg toen vijf jaar!

In Nederland rijden er nog altijd meer dan 8.000 Citroëns van dit beroemde type rond. Reden voor de importeur om een feestelijke toertocht te organiseren, waarbij plek was voor 'slechts' 135 exemplaren. In een bonte stoet trokken zij op zaterdag 30 juni door Amsterdam.

Ook de ANWB staat stil bij het jubileum van de Lelijke Eend. Het Autoportal maakte de afgelopen periode twee video's waarin de jubilaris een prominente rol inneemt. En uiteraard mag de beroemde Wegenwacht-Eend daarbij niet ontbreken!

