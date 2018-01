Wat is jouw auto waard?

Nu ook de veilingwaarde berekenen in koerslijst

25 januari 2018 Met de ANWB Koerslijst helpen we je om snel achter de waarde van je personenauto te komen bij koop en verkoop, daar is nu ook de veilingwaarde van een auto aan toegevoegd. Steeds vaker zien we namelijk dat de auto verkocht wordt via (online) veilingsites zoals de ANWB Verkoopservice.

De verschillende situaties in de ANWB Koerslijst als dagwaarde bij schade, inruilprijs bij een dealer, verkoopprijs tussen particulieren of de meeneemprijs geven ieder een andere waarde van de auto weer. Zo ook de veilingwaarde. Deze richtprijs geeft een indicatie van het bod dat je kunt verwachten als je je auto aanbiedt via een (online) veiling. Voor het bod gaan we uit van een schadevrije auto in een goede conditie.

De ANWB Koerslijst is aangepast met behulp van de ervaring die is opgedaan met de ANWB Verkoopservice en de ontwikkelingen van de huidige marktsituatie. Op die manier kun je het bod dat je van de veilingsite ontvangt beter op waarde schatten.

Je auto verkopen middels een veiling kost relatief weinig moeite, Voor dat gemak betaal je wel een prijs. Een bod van een (online) veiling ligt namelijk doorgaans wel wat lager dan bijvoorbeeld de inruilprijs bij een autobedrijf of bij verkoop tussen particulieren.

Bereken de (veiling)waarde van je auto

Of vraag gratis en vrijblijvend een prijs aan via de ANWB Verkoopservice