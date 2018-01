ANWB-hoofddirecteur: “Groei BPM-inkomsten is niet volgens afspraak”

26 januari 2018 De toenemende overheidsinkomsten uit de BPM (de aanschafbelasting op nieuwe auto’s en motoren) is niet volgens de afspraak van voormalig staatssecretaris Wiebes van Financiën.

“Ik ben er van overtuigd dat dit niet de bedoeling van Financiën is. Er is nog wat rekenwerk nodig”, zei ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen in de Nationale Autoshow van BNR. Van Bruggen zei dit onder de aandacht te zullen brengen van staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

BNR maakte bekend dat de Rijksoverheid over 2017 waarschijnlijk een kleine 2 miljard euro aan BPM-inkomsten binnen heeft gekregen, bijna een half miljard meer dan in 2016. In de Wet Uitvoering Autobrief II heeft de regering zich als doel gesteld om de BPM tot en met 2020 met bijna 15% af te bouwen.

