Van waterstof tot autonome pizza’s

Zijn we wel klaar voor de noviteiten op de Consumer Electronics Show?

10 januari 2018 Zelfrijdende auto’s, aanraakschermen en brandstofceltechniek: voor gadgetfreaks is de CES in Las Vegas een feestje. Maar kan de gewone man ook iets met al dat nieuws? We hebben het even voor u op een rijtje gezet.

Van 9 tot 12 januari wordt in Las Vegas de Consumer Electronics Show gehouden. Een elektronicabeurs die zich in een steeds grotere belangstelling mag verheugen van de auto-industrie. Dit jaar onthulden Toyota, Mercedes, Kia en Hyundai er bijvoorbeeld hun nieuwste technologische vondsten.

In het geval van Hyundai gaat dat om een aandrijflijn. De Koreanen experimenteerden al langer met brandstofceltechniek, maar brengen deze zomer de volgende generatie van hun waterstofauto op de markt. Dat model gaat NEXO heten en heeft op papier een rijbereik van 800 kilometer. De semi-terreinwagen beschikt over een aanvullende veiligheidsuitrusting, waarmee zelfstandig over de snelweg rijden tot de mogelijkheden behoort. Het instrumentarium van de Hyundai kan straks worden bediend met spraak- en handsignalen.

Sfeerlicht bij stress

Het auto-interieur krijgt deze editie van de CES sowieso een boel aandacht. Zusterbedrijf Kia wil onderweg de hartslag van de bestuurder gaan controleren. Als de sensoren (in het stuur en op de stoel) stress detecteren, wordt de verlichting gedimd en een rustig muziekje opgezet. Zelfs een online overleg met de dokter behoort tot de mogelijkheden.

Mercedes introduceert in Las Vegas diens nieuwe dashboardlijn. Het instrumentarium bestaat uit verschillende aanraakschermen en zal met ingang van dit jaar zijn weg vinden naar alle modellen die de Duitse autofabrikant verkoopt. De nieuwe techniek maakt het mogelijk om online updates aan de auto door te voeren; je hoeft daarvoor niet meer speciaal naar de garage.

Citroën en Peugeot verkopen nu al auto’s die deels met schermen moeten worden bediend. Naar aanleiding van het voornemen van Mercedes om alleen nog maar voor deze techniek te kiezen, reden wij met zo’n model naar de ANWB-winkel in Middelburg voor een klein experiment. Want zijn we eigenlijk wel klaar voor deze alternatieve bedieningsvorm?

Byton grijpt de CES aan om zijn debuut te maken in de autowereld. Dat doen de Chinezen met een volledig elektrische semi-terreinwagen, waarvan het dashboard zelfs uit een enkel scherm bestaat (maar dan wel over de complete breedte van het interieur). Het rijbereik van de debutant bedraagt tot wel 520 kilometer, afhankelijk van de gekozen uitvoering. Een sleutel is voor dit nog naamloze model niet nodig; de auto herkent je gezicht en opent vervolgens de deur. In 2020 zou de auto ook in de Nederlandse showrooms moeten staan.

Autonoom nieuws is er ook in Las Vegas, en het komt niet van de minste partijen. Toyota, Mazda, Amazon, Uber en Pizza Hut slaan de handen ineen en beloven ‘mobiliteitsoplossingen’, waaronder een speciaal zelfrijdend voertuig dat dienst kan doen als deelauto, hotelkamer of pizzakoerier (!). De zogenaamde e-Palette Concept moet in bedrijf zijn tijdens de Olympische Spelen in Japan in 2020.

Zelf werkt Toyota bovendien aan een productieversie van een autonome personenwagen, gebaseerd op de huidige Lexus LS. Daarbij is vooral ook gelet op de mogelijkheid om alle benodigde techniek ‘op elegante wijze deel uit te laten maken van het design van de auto’. Oordeel zelf of dat is gelukt:

