Triotest BMW 430d xDrive Gran Coupé vs. Kia Stinger vs. Volkswagen Arteon

Kia wil met de Stinger hogerop en maakt die ambities nog waar ook!

16 februari 2018 Na de Europese subtop richt Kia nu ook zijn pijlen op het hogere segment. De Stinger dient als visitekaartje. We confronteren de vierdeurs coupé met twee gearriveerde concurrenten: hoe brengen de Koreanen het er van af?

Ruimte

‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’ lijkt het credo bij dit testonderdeel, want ruimtewonders zijn onze testkandidaten geen van allen. Tsja, dat is de prijs die je betaalt wanneer je voor een dergelijke carrosserievariant kiest. De modellen waarvan de auto’s zijn afgeleid – de BMW 3 Serie, Kia Optima en Volkswagen Passat – bieden weliswaar meer hoofdruimte, maar de kofferbak is bij deze vierdeurs coupés juist weer groter. De Arteon biedt de meeste bagageruimte: minimaal 563- en maximaal 1.557 liter. Een vlakke laadvloer zit er niet in. Dat geldt overigens voor alle drie de coupés. De BMW is de enige met een dubbele bagagebodem; de kofferbak van de 4 Serie is minimaal 480- en maximaal 1.300 liter groot. De Kia vormt de hekkensluiter met 406 liter (de Koreanen laten niet los hoe groot de laadruimte is met een neergeklapte achterbank).

De Kia heeft de grootste wielbasis en biedt daarmee de meeste beenruimte achterin. De Volkswagen doet niet veel voor de Stinger onder en beschikt zowaar over een flintertje hoofdruimte voor de achterpassagiers. Lange inzittenden stappen alleen achterin de BMW wanneer ze een schoenlepel bij zich dragen. Geen van de achterbanken biedt plek aan meer dan twee personen vanwege de forse middentunnels. Uitstappen is alleen in de Volkswagen te doen; de andere twee zitten zo laag, dat je naar buiten moet klauteren.

Rijgedrag

De BMW heeft uiteraard een naam hoog te houden wat het de rijeigenschappen aan gaat. Maar de 4 Serie beleeft een valse start, omdat de coupé sinds de recente opfrisbeurt een stugger onderstel heeft gekregen. Daardoor kun je weliswaar nog altijd kogelhard de bocht om, maar de Gran Coupé is er niet comfortabeler door geworden.

Sturen doet de BMW zwaar, maar in de sportstand kun je haast je fitnessabonnement opzeggen; overdrijven is ook een vak! De Arteon ziet er weliswaar spectaculair uit, maar zo rijdt de auto niet. Onderhuids is het gewoon een Passat. Daar is op zich niets mis mee – Volkswagen heeft zijn succes te danken aan het maken van dit soort allemansvrienden – maar met een uiterlijk als dat van de Arteon verwacht je ook iets bijzonders achter het stuur. Daar komt bij dat de instapdiesel futloos aandoet. Net als de BMW beschikt ook de Volkswagen over verschillende rijmodi, maar geen van allen halen iets uit. Wil je opschieten, dan zal je gewoon heel veel gas moeten geven. Zo wordt het voor de Stinger gemakkelijk om deze alternatieven voorbij te steken. Dat de Kia bij dit testonderdeel zo goed scoort, heeft de auto echter vooral te danken aan eigen kunnen: hij stuurt mooi precies en je kunt de auto heel goed plaatsen. Hoe hoger het tempo, hoe lekkerder de auto gaat rijden. En tussen de verschillende rijstanden vinden we er zowaar eentje waarbij de auto zich aan jóu aanpast. De Kia is ook nog eens mooi stil; bij de Volkswagen en de BMW dringen de rijwind en afrolgeluiden nadrukkelijk de cabine binnen. Bij de Koreaanse testauto is er alleen wel een hinderlijke motordreun hoorbaar onder de 1.500 toeren. Bovendien kan de Stinger niet verhullen dat hij op flinke (18-inch) banden staat; je voelt iedere oneffenheid in je stuur.

Verbruik

Het leveringsprogramma van de Gran Coupé is vrijwel gelijk aan dat van de 3 Serie waarvan de carrosserievariant is afgeleid. Met dit verschil, dat je de 3 Serie nog met een eenvoudiger dieselmotor kunt kopen. In het geval van de 4 Serie heb je de keuze uit vier benzine- of vier dieselvarianten. Het vermogen loopt uiteen van 136- tot 326 pk. De door ons gereden 430d mét vierwielaandrijving heeft op papier een verbruikscijfer van 1 op 16,9. Wij kwamen in de praktijk tot 1 op 12,5. Bij Kia bieden ze drie verschillende Stingers aan: één diesel en twee benzines. Het vermogen loopt uiteen van 200 tot 370 pk. Het fabrieksverbruik van de door ons gereden diesel luidt volgens de brochure 1 op 17,9. In de dagelijkse praktijk kwamen wij op 1 op 14,7 uit, wat voor zo’n grote – en sportieve! – auto niet verkeerd is.

Volkswagen levert de Arteon met sterkere basismotoren dan de Passat. Het motorengamma beslaat in totaal drie benzine- en drie dieselmotoren. Het beschikbare vermogen loopt uiteen van 150- tot 280 pk. De importeur geeft voor de door ons gereden, eenvoudigste dieselversie mét automaat een verbruikscijfer op van 1 op 22,2. In de praktijk realiseerden wij een score van 1 op 15,5.

Gebruiksgemak

Je koopt doorgaans geen vierdeurs coupé omdat dit type auto zo praktisch is. Maar deze testkandidaten maken het wel erg bont. Ze zijn lastig te overzien en of je passagiers kunt meenemen, is afhankelijk van de lichaamsbouw van je vrienden en familie. Bovendien kun je de indruk die je bij je aankomst maakt, in een klap teniet doen wanneer je uit moet stappen; zeker in het geval van de BMW! De ergonomie van de beide Duitsers is dik in orde.

Daar kunnen de Koreanen nog wat van opsteken met de ‘knoppenbrij’ die we in het interieur van de Stinger aantreffen. Bij BMW kiezen ze voor een centrale knop om de belangrijkste functies mee te bedienen, Volkswagen gebruikt een aanraakscherm dat al reageert voordat je vinger het glas raakt. De Kia heeft dan weer een ingenieuze elektrisch bedienbare achterklep. Heb je jouw handen vol, dan hoef je niet met je voet onder de bumper te maaien: je aanwezigheid achter de auto (plus die van de contactsleutel in je broekzak) is genoeg om de klep te doen openen. Het instructieboekje waarschuwt echter wel om de functie uit te schakelen wanneer je de auto door de wasstraat haalt. En als we het dan toch over ‘wassen’ hebben: een achterruitenwisser had op alle drie de auto’s niet misstaan. De achterruiten zijn weliswaar groot, maar door de vlakke ligging blijven vuil en regendruppels gemakkelijk op het glas liggen. Wat de testkandidaten dan wél voor hebben op de middenklassers waarvan ze zijn afgeleid: de laadopening is er flink op vooruit gegaan!

Veiligheid

De BMW stamt oorspronkelijk uit 2014. Dat merk je aan de beschikbare veiligheidsuitrusting, die vooral waarschuwend van aard is.

Desondanks moet er stevig voor worden bijbetaald. De Kia levert standaard een hele waslijst aan hulpsystemen mee: actieve rijstrookassistentie, adaptieve cruise control, vermoeidheids- en verkeersbordherkenning, een noodremsysteem, head-up display plus dode hoek signalering. Desondanks is de veiligheidsuitrusting van de Volkswagen nog nét iets uitgebreider. Zo kun je in het geval van de Arteon kiezen voor een extra uitgebreide versie van de adaptieve cruise control, waarbij het systeem niet alleen op je voorganger let, maar ook anticipeert op bochten en lokaal geldende maximum snelheden. Het zicht rondom is in alle drie de coupés hopeloos: het glasoppervlak is klein, de raamstijlen fors.

Prijs

Beide Duitsers zijn als diesel leverbaar met meerdere motorvermogens; de Kia is er wat dat betreft maar in een smaak. Die is aan de prijs: € 59.995. Op dit niveau doen de Koreanen niet meer aan uitrustingsniveau’s; alles zit er op en aan, van een dure stereo en metallic lak tot de eerder aangehaalde waslijst aan rijhulpsystemen. Daar kunnen ze bij BMW nog iets van opsteken, want bij deze testauto wordt iedere extra apart gefactureerd. Hoewel de eenvoudigste diesel voor € 50.044 in de prijslijst staat, kost de door ons gereden 4 Serie maar liefst 106.000 euro! Uiteraard dragen de vierwielaandrijving en de extra krachtige motor daar aan bij, maar alleen het met leder beklede interieur dat je in de begeleidende video ziet– inclusief het dashboard! – is al goed voor een meerprijs van € 3.300.

In vergelijking met de andere testkandidaten is de Volkswagen een koopje: de uitvoering die we van de importeur hebben meegekregen, komt inclusief opties als een panoramadak en 19-inch lichtmetalen wielen uit op € 57.547. Ook de vanafprijs is met € 43.990 de laagste van de drie.

Winnaar

De Volkswagen is weliswaar ruim en veilig, maar voor zo’n extravagante modelvariant ook erg gewoontjes. De BMW is een lust voor het oog en een feest om mee te rijden, maar de veiligheidsuitrusting raakt op leeftijd en de 4 Serie is praktisch beperkt bruikbaar. Daarom kiezen wij voor de Stinger. Die is leuk om mee te rijden, bijzonder om te zien en beschikt standaard over een riante veiligheidsuitrusting. Bovendien passen er als het moet twee volwassenen op de achterbank. De Kia is niet goedkoop, maar dat zijn deze auto’s geen van allen wanneer je ze gelijkwaardig uitrust. Bij de Koreanen krijg je dan nog 7 jaar fabrieksgarantie op de koop toe! Alleen de restwaarde is een puntje. Want wat zo’n 4 Serie en Arteon na verloop van tijd opbrengen, is bekend. Maar of je die flinke investering ook voor zo’n dikke Kia terugkrijgt..?

