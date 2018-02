Nu ook Peugeot via ANWB Private Lease

Scherpe tarieven voor de Peugeot 108 en 208

08 februari 2018 Het aanbod van ANWB Private Lease is uitgebreid met Peugeot. De Fransozen ontbraken nog in het assortiment, daar komt nu verandering in.

Het assortiment van ANWB Private Lease is begonnen met 6 auto’s, maar telt inmiddels ruim 50 verschillende modellen. Recentelijk zijn daar twee auto’s van het Franse merk aan toegevoegd, namelijk de Peugeot 108 en 208.

De Peugeot 108 Active is verkrijgbaar vanaf 209 euro per maand. Dat is inclusief het essentiële Pack Premium met o.a. airconditioning en kun je nog upgraden met een aantal optiepakketten en zelfs met een zwart canvas vouwdak.

Ook de sportief uitgelijnde Peugeot 208 wordt aangeboden in de Active-uitvoering. Vanaf 279 euro per maand rijd je een 208 met diverse veiligheidssystemen en een rijke standaarduitrusting. Bekijk hier de Peugeots van ANWB Private Lease.