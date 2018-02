Nieuwe Peugeot 508

Nieuwe motoren, fraai interieur, hybride in 2019

22 februari 2018 Dit zijn de allereerste beelden van de nieuwe 508 van Peugeot. Er komen drie nieuwe motoren en volgend jaar ook een hybride versie.

Deze 508 breekt duidelijk met het lijnenspel van het oude model. In de nieuwe 508 zie je duidelijk kenmerken van de Exalt conceptcar van Peugeot. Sterker nog: het interieur is er uit overgenomen.

Vooral de proportionering is sterk aanpast. De nieuwe Peugeot 508 is liefst acht centimeter korter dan zijn voorganger en ziet er daardoor veel stoerder uit. De wielbasis is trouwens maar 2,4 centimeter korter geworden zodat er voldoende binnenruimte bleef. De stoere look wordt nog eens versterkt door de bredere taillelijn en het feit dat de auto een stuk lager is dan zijn voorganger. Toch was niet sportiviteit, maar juist ‘Elegance’ het sleutelwoord bij het ontwerpen van de auto, zo meldt Peugeot. Eén van de kenmerken in de neus is de staande dagrijverlichting/knipperlichten.

Het filmpje hieronder is gemaakt tijdens een speciale bijeenkomst eind vorig jaar. Juryleden van de Auto van het Jaar-verkiezing mochten de nieuwe Peugeot 508 toen onder strikte geheimhouding zien. Jurylid Gert Wisse was er namens de ANWB aanwezig. Inmiddels mogen deze beelden getoond worden. Ze geven een prima eerste indruk van de auto.

iCockpit ook voor Peugeot 508

Van binnen heeft Peugeot grote stappen voorwaarts gemaakt. De 508 heeft nu net als bijvoorbeeld de 3008 en 5008 het fraaie i-Cockpit. Peugeot benadrukt dat de 508 geen premiummodel is – zoals bijvoorbeeld de BMW 3-serie en de Audi A4 - maar er wel dicht tegenaan schurkt. Concurrentie komt dus uit de hoek van de Ford Mondeo, Opel Insignia, Volvo V60 en VW Passat. De 508 komt er als sedan en als stationwagon (die koetswerkvariant is volgens Peugeot tegenwoordig populairder dan de sedan).

Primeur: night vision met infrarood

Op het gebied van actieve veiligheid levert Peugeot op de 508 onder meer Night Vision, een primeur in deze klasse. Het nieuwe Night Vision-systeem werkt met een infraroodcamera die levende wezens vóór de auto waarneemt in het donker of bij slecht zicht. Het systeem kan zo'n 250 jeter verder vooruit kijken (!) dan het bereik van de koplampen. Het geeft op een display een infraroodbeeld.

Verder krijg je een automatische noodreminstallatie (ziet voetgangers en fietsers zowel overdag als in het donker, tot 140 km/h) en botswaarschuwing, actieve rijstrookassistent, vermoeidheidsherkenning, grootlichtassistent, herkenning van verkeersborden met snelheidsbeperking, verkeersbordherkenning (stopteken, eenrichtingsverkeer) en adaptieve cruise control met Stop & Go-functie (i.c.m. automatische transmissie EAT8).

Nieuwe motoren, beter weggedrag

Er komen nieuwe motoren: de 1.6 Puretech met 180 of 225 pk zijn benzinemotoren. Als diesel komen er een 1.5 BlueHDI 130 pk en een 2.0 BlueHDI met 160 en 180 pk. In het derde kwartaal van 2019 komt er ook nog een hybride: dat is een combinatie van de 1.6-benzinemotor en een elektromotor. Peugeot belooft dat deze versie puur elektrisch een afstand van 60 kilometer kan afleggen. Het rijcomfort is volgens Peugeot op een hoger niveau gebracht omdat er extra aandacht is besteed aan geluidsisolatie. Een beter weggedrag is volgens de Franse fabrikant te danken aan een grotere torsiestijfheid en multilink-ophanging achter. De duurdere versies krijgen variabele, elektronisch geregelde demping.

