Importrecord: aantal occasions uit het buitenland rijst de pan uit

Tegenvallende verkoop nieuwe auto’s leidt tot schaarste op de tweedehands markt

09 februari 2018 Omdat de verkoop van nieuwe auto’s de laatste jaren in het slop zit, komen er ook weinig tweedehands auto’s bij. De occasionimport uit het buitenland bereikte vorige maand een recordhoogte.

De RAI Vereniging meldt dat er afgelopen maand 18.441 tweedehands auto’s uit het buitenland zijn gehaald. Tot 2014 bedroeg dat aantal nog tussen de 5.000 en 7.000 stuks per maand. De laatste jaren zit de import dus in de lift. Geen wonder, want de verkoop van nieuwe auto’s blijft in Nederland al jaren achter bij de rest van Europa.

Boosdoener is ons belastingstelsel, dat de hoogte van de aanschafbelasting koppelt aan de schadelijke uitstoot. Het gevolg is dat er alleen personenwagens worden verkocht op basis van hun spaarzame verbruik. En dat zijn lang niet altijd de modellen waarop de tweedehands koper zit te wachten.

Volgens de BOVAG zijn de Volkswagens Polo en Golf, de Opel Corsa en Renault Captur veruit de populairste occasions om uit het buitenland te halen. Een auto importeren gaat tegenwoordig vrij eenvoudig in zijn werk. Op onze dossierpagina zetten we uiteen hoe je een occasion importeert en waar je bedacht op moet zijn.

