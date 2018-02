Elektrische Kona onderstreept groene doelstellingen Hyundai

Koreanen willen uitgroeien tot duurzaamste automerk ter wereld

27 februari 2018 Met de onthulling van de Kona electric ligt Hyundai op schema voor het realiseren van diens ambitie te boek te staan als het meest duurzame automerk ter wereld.

De Koreanen werden eind jaren '70 met de nodige scepsis op de Europese markt ontvangen, zoals dat tien jaar eerder al zo was gegaan met autofabrikanten uit Japan. Inmiddels is het lachen de meeste concurrenten wel vergaan; met name op het gebied van elektrische personenwagens pakt Hyundai flink door.

Op de Autosalon van Genève wordt begin maart de Kona electric onthuld. Dat is de tweede EV van het merk binnen twee jaar tijd. En daarmee is de koek nog niet op: voor 2021 volgen er nóg eens twee volledig elektrische personenwagens, los van de (plug-in) hybride en waterstof modelvarianten die de Koreanen op til hebben staan.

De eerste elektrische Hyundai, de IONIQ, mag zich dankzij z'n voor dit type auto scherpe prijs en de bewezen betrouwbare actieradius in een grote populariteit heugen. Vanwege het fiscale voordeel waarvoor de auto in aanmerking komt, doet de compacte middenklasser het ook erg goed in de taxiwereld.

De Kona electric profiteert van een aantal handigheidjes van de IONIQ. De mogelijkheid om alleen het bestuurdersgedeelte te verwarmen bijvoorbeeld, zodat er niet nodeloos stroom verloren gaat wanneer je in je eentje met de auto onderweg bent. En de speciale peddels aan het stuur, waarmee je invloed hebt op de mate waarin er remenergie wordt teruggewonnen.

Sinds de introductie van de IONIQ electric zijn er een aantal nieuwe EV's op de markt verschenen, die een grotere actieradius hebben dan de Hyundai. De Nissan Leaf bijvoorbeeld, of de Opel Ampera-e. Reden waarom de Koreanen de Kona aanbieden met twee verschillende batterijpakketten. De ene is 39 kWh groot, de ander 64 kWh. Het rijbereik dat daarmee overeenstemt, volgens de strengere WLTP-meetcyclus, is 300- of 470 kilometer.

ANWB-redacteur Frank Buma mocht voorafgaand aan het publieksdebuut van de Kona electric vast aan de elektrische crossover snuffelen. In onderstaande video gaat hij dieper op de auto in en ligt hij ook een tipje van de sluier van de vermoedelijke verkoopprijs, die op het moment van schrijven nog niet bekend is gemaakt.

