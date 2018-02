Dubbeltest BMW 740Le vs. Lexus LS500h

De Lexus biedt extra ruimte, maar de BMW ontzorgt meer

06 februari 2018 De BMW 7 Serie geldt als vaandeldrager voor wat betreft de bij de fabrikant beschikbare veiligheidstechniek. Alleen is de Duitse zakenlimo alweer een paar jaar op de markt; kan de hagelnieuwe Lexus LS het hem lastig maken?

Ruimte

Zakenlimousines kun je eigenlijk op twee manieren beoordelen. Vanuit de bestuurdersstoel en vanaf de achterbank. Want de passagier rechts achterin is in dit segment misschien nog wel belangrijker dan de man of vrouw achter het stuur. Over de beenruimte kunnen we dus kort zijn: die is riant. In de 7 Serie is de beenruimte nog het grootst, omdat de BMW over een grotere wielbasis beschikt dan de Lexus. Gek genoeg valt de hoofdruimte in beide limo’s weer tegen. Het glazen dak is de schuldige. Vanwege de aanwezigheid van een batterijpakket is de bagageruimte in beide gevallen bescheiden: de 7 Serie biedt plek aan 420 liter aan spullen, de LS weet raad met tien liter extra. De kofferbak van de BMW is praktisch echter beter bruikbaar, vanwege de aanwezigheid van een dubbele laadvloer.

Rijgedrag

We hebben hier te maken met het beste en het duurste dat de beide fabrikanten te bieden hebben. Dat belooft dus wat voor de rijeigenschappen! Zowel BMW als Lexus hebben hun vlaggenschepen uitgevoerd met luchtvering, waardoor de meeste oneffenheden onopgemerkt aan je voorbij gaan. De koets van de 7 Serie is bewegelijker dan die van de LS; je moet de sportstand inschakelen om van dat gevoel af te komen. Daar staat tegenover dat de BMW een stuk stiller is.

Het gecombineerd vermogen van de Lexus ligt met 359 pk hoger dan dat van de BMW (326 pk). In de praktijk merk je daar echter weinig van, omdat de LS 250 kilogram extra weegt. De Japanners passen een CVT-transmissie toe. In principe kent die geen vaste verzetten, maar Lexus heeft er tandwielstelsel aan gekoppeld, zodat de bak alsnog met kleine stapjes opschakelt. Het probleem met dit type transmissie is namelijk, dat de motor het bij vollast op een loeien zet. Nu doet het motorgeluid hooguit nog wat overdreven aan. Beide zakensedans beschikken over een lage zitpositie, wat bijdraagt aan een sportieve rijbeleving. Je hebt zowel aan boord van de Lexus als de BMW de keuze uit verschillende rijmodi, waarbij de 7 Serie zelfs over een stand beschikt waarbij de auto zich aan jóu aanpast. Ze gaan hoe dan ook als de brandweer, temeer omdat de brandstofmotoren een duwtje in de rug krijgen van een elektronisch exemplaar.

Verbruik

De nieuwe LS is vooralsnog uitsluitend als hybride leverbaar. Mede dankzij het flinke leeggewicht is het fabrieksverbruik (1 op 14,1) een utopie: wij kwamen in de praktijk uit op 1 op 9,3. En dat terwijl de brandstof- en de elektromotor in deze Lexus altijd samenwerken. De 7 Serie, waarbij de benzinemotor het onherroepelijk overneemt zodra de meegebrachte stroom op is, scoort een gunstiger verbruikscijfer: 1 op 12,4. De folder rept weliswaar van 1 op 47,6, maar voor zo’n grote auto vinden wij onze praktijkscore toch netjes.

De semi-elektrische BMW kent een drietal verschillende, ‘groene’ rijstanden: volledig elektrisch, hybride of louter op benzine, zodat de verzamelde stroom op een later tijdstip kan worden gebruikt. De 740Le kan niet snelladen, maar neemt naast een publieke laadpaal ook genoegen met een huis-, tuin- en keukenstopcontact. Ongeacht de laadmethode moet de batterij binnen vier uur weer vol zijn, waarna je een kleine 40 kilometer volledig op elektriciteit kunt afleggen.

Beleving

Speciaal voor deze test roepen we een nieuw beoordelingscriterium in het leven: ‘Beleving’. Er is zoveel zorg aan deze wagens besteed, dat we daar niet zomaar aan voorbij willen gaan. Neem nou de Lexus. Aan één deurbekledingsdeel, kunstig gemaakt uit een enkel stuk stof, is door een speciaal geschoolde Japanner vijf (!) uur gevouwen. Ook achter het bewerkte glas gaat volgens Lexus een eeuwenoud ambacht schuil. Of je het resultaat fraai vindt (en € 15.995 meerprijs waard), is aan jou. Uniek is het in ieder geval wel. Verder is de LS een auto van de grote getallen: er zitten 23 speakers in (tot in het plafond toe), de bestuurdersstoel kent 28 instellingen en er staan 6 verschillende massageprogramma’s ter beschikking van de VIP achterin.

Bijzonder is dat ook de zitting mee doet en dat de massages werken met lokale stoelverwarming, precies zoals de Shiatsu-massagetechniek waarop de behandelingen zijn gebaseerd. Desondanks spant de BMW de Japanner naar de kroon. Niet alleen zitten er meer spullen in – een uitklaptafeltje bijvoorbeeld en instelbare sfeerverlichting, tot aan het glazen dak toe – het geheel ademt ook meer verfijning uit. De bediening is eenvoudiger en de lay-out oogt sierlijker.

Gebruiksgemak

Hoewel we hier te maken hebben met grote sedans, offer je in de BMW een vijfde zitplaats op voor het (optionele!) lounge-gevoel. In de Lexus is het een kwestie van een armsteun op of neer klappen. Bovendien kun je er met behulp van de luchtvering voor kiezen om de LS omhoog te laten komen wanneer je hem van het slot haalt, om zo de instap te vergemakkelijken. Zo modern als de Lexus oogt, zo gedateerd is de instrumentbediening. Die werkt nog met een muis en dat ding houdt er een eigen willetje op na. Dat geldt vermoedelijk net zo goed voor de Lexus-ingenieurs die het interieur van de LS hebben samengesteld. Want waarom zit de stoelverwarming zo ver weggestopt in een menu en kun je dat niet – zoals in de BMW – eenvoudig uitschakelen met een drukknop?

In de 7 Serie kun je sommige functies zelfs al met handgebaren bedienen. De radio bijvoorbeeld, maar ook de achteruitrijcamera, zodat je bij het parkeren om de auto heen kunt kijken zonder uit je stoel te hoeven komen.

Veiligheid

Het zijn auto’s als deze die als eerste beschikken over de modernste veiligheidsuitrusting. De huidige BMW 7 Serie is alweer bijna drie jaar op de markt; rijhulpsystemen als dode hoek signalering, een noodremassistent met voetgangersherkenning en een waarschuwing bij kruisend verkeer aan de achterzijde van de auto zijn dan ook niet nieuw meer. Desondanks is de 7 Serie al grotendeels klaar voor een autonome toekomst: dankzij een combinatie van adaptieve cruise control en actieve rijstrookassistentie kan de BMW op de snelweg zelfstandig rijden. De verkeersbordherkenning is ook nog eens gekoppeld aan de cruise control: weliswaar houdt de 7 Serie niet uit zichzelf de maximum snelheid aan, maar een enkele druk op de knop is daarvoor al voldoende. Het is alleen schrijnend dat je voor al die hulpsystemen alsnog je toevlucht moet zoeken tot de optielijst, ook al kost de auto in kwestie bijna twee ton… De Lexus komt net uit de doos en biedt dan ook een ruimere veiligheidsuitrusting. In het geval van onze testuitvoering zitten ze er nog standaard op ook! Zo waarschuwt de LS ook bij kruisend verkeer aan de vóórzijde van de auto. Verder houdt de Lexus zichzelf niet alleen keurig binnen de lijntjes; hij kan daar binnen ook uitwijken voor een voetganger die in het donker langs de weg loopt. Ook aan de verlichting kun je merken dat de LS een modernere auto is: hij beschikt over een dusdanig fijnmazige grootlichtassistent, dat je eigenlijk continu met groot licht kunt rijden, zónder dat je daarmee anderen tot last bent. Ondertussen heb je zelf wel optimaal zicht. En ook het head-up display is hypermodern: het systeem van de Japanners is breder en ligt meer in het verlengde van de weg dan dat van de BMW.

Prijs

Voortaan wordt de Lexus alleen nog in de verlengde variant wordt verkocht: voorheen bestond er ook een kortere versie van. Dat heeft zijn weerslag op de vanafprijs: die bedraagt € 116.995. Bij BMW hebben ze een alternatief in de folder staan in de vorm van deze 740e: een hybride, maar dan wel met een stekker. Is je stroom op, dan neemt de brandstofmotor het over. In de Lexus werken beide motoren altijd samen. Bovendien hoef je bij slecht weer niet met smerige kabels te rommelen. Maar goed; daar heb je bij dit soort auto’s natuurlijk je mensen voor.

De Duitsers verkopen de 7 Serie in een korte en een lange variant: de meerprijs is minimaal € 5.197, afhankelijk van de gekozen uitvoering. De plug-in versie heeft een vanafprijs van € 100.848, maar zoals de zakenlimousine in deze test figureert, kost hij € 170.030. Voor dat bedrag beschik je dan wel over vierwielaandrijving, laserlampen en een ‘lounge’ in plaats van een achterbank. Bij Lexus ben je er voor dat geld nog niet, ook al zitten een soortgelijke ‘lounge’ en de complete veiligheidsuitrusting bij de prijs van deze President Line-uitvoering inbegrepen. Vanwege de optionele vierwielaandrijving en de ambachtelijke deurbekleding komt de totaalprijs van de testauto op € 174.385.

Winnaar

In deze klasse kennen we geen verliezers. Maar zoals we aan het begin van deze video al lieten doorschemeren, bepaalt je persoonlijke smaak meer dan ooit naar welke auto je voorkeur uitgaat. Hoewel de Lexus over de modernste veiligheidsuitrusting beschikt en we allebei vatbaar zijn voor het eigengereide karakter van de Japanner, kiezen we toch voor de BMW. De 7 Serie biedt in alle opzichten meer comfort: hij is stiller, luxer en ruimer. Dat je zelfs op het topmodel nog moet bijbetalen voor de aanvullende veiligheidsuitrusting, is een gevoelig punt. Maar zelfs wanneer je dat doet, is de Duitser nog altijd voordeliger.

