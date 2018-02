Auto’s worden elektrisch en autonoom

Autorijden en de toekomst

01 februari 2018 Autorijden gaat de komende decennia compleet veranderen. We gaan elektrisch rijden en er komen autonome auto’s die met elkaar communiceren. Dit staat ons te wachten in 2030.

Veel moderne auto’s hebben tegenwoordig camera’s en sensoren die lijnen zien zodat ze de auto in een baanvak houden, ze hebben adaptieve cruise control die automatisch afstand houdt tot voorgangers en een noodremsysteem dat zelfstandig ingrijpt als er een botsing dreigt. Als dat nu al allemaal kan, hoe rijden we dan in 2030 door het verkeer?

In een elektrisch aangedreven, autonome auto, zo belooft de auto-industrie. Want die komt echt. Met een batterij, camera’s, gps, Lidar – een soort radar met laserpulsen – en de onbelemmerde input van open datastromen zal hij - ongeacht de verkeerssituatie - feilloos de weg vinden. De aandrijving is elektrisch. Met de actieradius (stijgend), de prijzen (dalend) en de laadtijden (korter, straks ook zonder kabel) komt het goed. Het Parijse klimaatakkoord dwingt, Europa eist daden. Duitsland, Nederland, Frankrijk, China, Noorwegen, de grote steden; allemaal willen ze van de verbrandingsmotor af.

Autonome auto’s bieden veel voordelen

De vraag is hoe snel en op welke schaal de transitie plaatsvindt. En kopen we die EV’s van morgen nog privé of wordt het, vooral in overvolle steden, veel praktischer en goedkoper ze met anderen te delen? Gedeeld en autonoom: het is win-win.

Er zijn nogal wat voordelen:

Autonome auto’s reduceren de verkeersdichtheid in steden drastisch

Ze maken theoretisch minder ongelukken.

Ze beperken de parkeerdruk door in daluren zelf naar oplaad- en verzamelpunten buiten de stad te rijden.

Ze drukken de vervoerskosten, chauffeurs zijn overbodig.

Ze worden intensiever ingezet dan het privé-Golfje dat met een kostbare parkeervergunning negentig procent van de tijd stilstaat.

Utrecht: EV geeft energie terug aan het net

Hoe dan? Wordt over nagedacht. Overheden, adviesbureaus, fabrikanten, wetenschappers en onderzoeksinstituten publiceren aan de lopende band beleidsrapporten, studies en toekomstscenario’s.

En er worden proefprojecten gestart. In de Utrechtse wijk Lombok lanceerde Robin Berg met zijn bedrijf LomboXnet het deelauto- én energieproject We Drive Solar. Elektrische Renaults Zoe, lokaal van stroom voorzien met zonne-energie, zijn er onderdeel van een wijkenergiesysteem. Niet-gebruikte auto’s leveren via een slimme laadpaal, die accu’s zowel kan voeden als aftappen, hun reststroom terúg aan huishoudens wanneer de zon niet schijnt. Met 200 EV’s zou Lombok zelfvoorzienend moeten zijn.

Technische en juridische obstakels

Toch zijn er ook de nodige obstakels. De technische én juridische obstakels blijken aanzienlijk.

Wie is aansprakelijk als het fout gaat?

De groei van het EV-marktaandeel, nu minder dan 1 procent wereldwijd, stagneert door lange levertijden voor de Tesla Model 3, de Opel Ampéra-e en de elektrische Hyundai Ioniq.

Op volwaardige autonome auto’s zullen we nog wel even moeten wachten.

De Amerikaanse Society of Automotive Engineers (SAE) hanteert zes niveaus van autonoom rijden: van volledig handmatig bestuurd (niveau 0) tot autonoom op niveau 4 (‘high automation’, zelfstandig behalve onder extreme omstandigheden) en 5 (‘full automation’, zelfstandig zonder beperkingen). Een niveau 5-auto heeft geen stuur en pedalen meer nodig. Helaas: in deze SAE-rangorde zijn productiemodellen anno 2018 niet eens halverwege. Volvo wil in 2021 niettemin een Niveau 4-auto op de markt hebben.

Rijbewijs straks verleden tijd?

Is over twaalf jaar het rijbewijs dan verleden tijd? Rijden we dan autonoom? Robin Berg maakt een belangrijk voorbehoud. ‘Een autonome auto in de wijk gaat niet werken. Hier vlakbij ligt het drukste fietspad van Utrecht. Daar kom je als automobilist alleen met bluf doorheen.’ De toegevoegde waarde van de autonome auto ziet Berg ook. Maar dus niet in stadscentra. Hij ziet ze liever aan de randen van de wijk, waar de reiziger dan meteen de keus heeft uit trein, bus of auto. Voor Berg is de deprivatisering van de heilige koe een voldongen feit. ‘Als je mij vraagt hoe de toekomst van de auto eruitziet; die is geen eigendom meer, mensen maken gebruik van mobiliteit.’

