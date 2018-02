Afgelopen jaar opnieuw minder auto's gestolen

Dalende trend zet door dankzij efficiënter aangifteproces

06 februari 2018 Afgelopen jaar zijn er wederom minder auto's gestolen. Was 2016 wat dat betreft al een positief jaar, in 2017 werden er nog eens 10 procent minder personenwagens ontvreemd.

In totaal wisselden afgelopen jaar 8.257 auto's ongevraagd van eigenaar. In 2016 waren dat er nog 9.179. Modellen als de Volkswagen Polo en Golf, Audi A1 en de BMW 1, 3 en 5 Serie blijven bij het dievengilde onverminderd populair.

Steeds meer auto's teruggevonden

Sinds vorig jaar zit het aantal teruggevonden auto's in de lift. Inmiddels bedraagt dat percentage 40 procent. De meeste personenwagens worden in de eerste uren na de diefstal al teruggevonden, omdat het aangifteproces sterk is verbeterd. Politie, RDW en verzekeraars werken steeds nauwer samen en dat werpt zijn vruchten af. Bovendien gaat er in de ogen van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, dat jaarlijks deze diefstalcijfers naar buiten brengt, een ontmoedigend effect van het toegenomen aantal teruggevonden auto's uit.

Lees wat je moet doen wanneer jouw auto is gestolen.