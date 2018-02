Aantal rijexamens fors gestegen

Zeventienjarigen en economie zorgen voor toename

08 februari 2018 Er wordt steeds meer afgereden. Vorig jaar steeg het aantal examens voor personenauto’s met 11.000 tot 406.000. Volgens het CBR komt dat door de groeiende economie en doordat steeds meer zeventienjarigen het rijexamen doen.

Niet alleen bij de personenauto’s nam het aantal examens toe, dat gold ook voor het beroepsvervoer. Zo werd er 14.000 keer examen gedaan voor het vrachtautorijbewijs. Dat zijn 2.500 examens meer dan het jaar ervoor. En ook voor het minder bekende T-rijbewijs, waarmee je bijvoorbeeld een landbouwtrekker mag besturen, werd 4.649 keer examen gedaan, tegen 3.786 in 2016.

Nieuwe examinatoren gezocht

Het CBR verwacht ook dit jaar fikse drukte als het om rijexamens gaat. Daarom zoekt het CBR nieuwe examinatoren. Het wil om precies te zijn net als vorig jaar zestig nieuwe examinatoren aannemen om de drukte het hoofd te bieden.

