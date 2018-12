Slechte crashtest Fiat Panda en Jeep Wrangler

Panda scoort nul sterren

07 december 2018 In de jongste crashtest van de onafhankelijke botsproefinstantie Euro NCAP scoren de Fiat Panda en de Jeep Wrangler slecht: ze halen respectievelijk nul en één ster(ren). Zeven andere modellen halen juist de maximale score van 5 sterren.

De Fiat Panda is sinds 2011, toen hij voor het eerst de Euro NCAP botsproef onderging, niet meer gewijzigd. Destijds haalde de Panda vier sterren, maar door de strengere eisen van de botsproefinstantie – en een dus ongewijzigde Panda – is de score nu nul sterren. Moderne zaken zoals een noodremassistent ontbreken en de veiligheid voor kinderen achterin de auto is slecht. In 2017 scoorde de Fiat Punto ook al de twijfelachtige score van nul sterren.

Jeep Wrangler zeer teleurstellend

De gloednieuwe Jeep Wrangler ontving één ster in de botsproef. Michiel van Ratingen van Euro NCAP vindt het ‘zeer teleurstellend’ dat er anno 2018 nog nieuwe auto’s te koop zijn zonder automatische remsystemen of rijstrookassistent. Jeep maakt overigens onderdeel uit van hetzelfde concern als Fiat.

Ook goede voorbeelden

Ook bij de auto’s die vijf sterren scoorden waren tekortkomingen. Zo moet Hyundai volgens Euro NCAP nog eens goed kijken naar de gordijnairbags in de modellen die een panoramadak hebben en heeft BMW een knieairbag die niet maximaal ontvouwt bij een frontale aanrijding. Volgens Van Ratingen zijn de gecrashte Jaguar I-Pace, Audi Q3, Peugeot 508 en Volvo S60/V60 juist goede voorbeelden voor andere automerken als het om botsveiligheid gaat.

