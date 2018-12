Opvragen rapport km-stand bij RDW wordt gratis

Overheid wil controle bij kopen occasion stimuleren

12 december 2018 Om erachter te komen of er niet met de kilometerstand van een auto is gerommeld – handig als je een occasion gaat kopen – kun je bij de RDW een zogeheten tellerrapport opvragen. Dat kost momenteel een paar euro, maar vanaf 1 januari 2019 wordt het gratis.

Ook de RDW tellerstandencheck kost vanaf dan niets. Met deze maatregel willen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW mensen stimuleren om voor de aankoop van een auto de kilometerstand van hun voertuig goed te controleren. Als er een lagere kilometerstand wordt opgegeven dan de auto werkelijk heeft gemaakt - en er dus met de kilometerteller is geknoeid – leidt dat tot financiële schade voor de koper, omdat de auto veel duurder is in aanschaf en onderhoud dan je op basis van de kilometerstand mag verwachten. In Nederland hebben naar schatting 264.000 personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens een teruggedraaide teller (ongeveer 2,7% van het wagenpark).

Proef van een jaar

Een koper kan zich tegen tellerfraude wapenen door de verkoper om een tellerrapport te vragen of zelf de tellerstand te checken op de website van de RDW. Het gratis verstrekken van informatie over tellerstanden is een pilot en duurt een jaar.

