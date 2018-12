In 3 minuten weer 100 kilometer elektrisch rijbereik

BMW en Porsche bouwen snelle laadpaal

17 december 2018 BMW en Porsche hebben een snellaadpaal ontwikkeld die in drie minuten een elektrische auto weer een rijbereik kan geven van 100 kilometer. Daarmee zouden lange laadtijden verleden tijd moeten zijn en zou opladen ongeveer even lang duren als tanken van brandstof.

De twee automerken hebben in het kader van het project FastCharge een hightech laadstation gebouwd in het Duitse Jettingen-Scheppach, langs de A8 in Beieren. Dat station heeft een vermogen van maximaal 450 kW, wat het mogelijk maakt om elektrische auto’s tot negen keer sneller te laden dan nu het geval is. Porsche kan met een van zijn prototypen in drie minuten tijd weer 100 kilometer rijbereik ‘tanken’. BMW laat met een BMW i3 zien dat het in een kwartier de capaciteit van het accupakket van 10 procent weer op 80 procent kan krijgen. De laadpaal past zich automatisch aan, aan het type elektrische auto dat hij bedient. Het laadstation kan door iedereen gebruikt worden. Het gebruik is bovendien gratis.

