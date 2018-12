11 elektrische auto’s bij ANWB Private Lease

11 december 2018 Het assortiment van ANWB Private Lease aan volledig elektrische auto’s is recentelijke uitgebreid. In totaal bevat het elektrische aanbod nu 11 auto's en rijdt je al op stroom vanaf €289,- per maand.

Voor die €289,- per maand heb je dan een smart forfour electric drive met een actieradius van circa 150 kilometer. Bij smart zijn ze inmiddels zelfs al gestopt met produceren van de benzinevariant!

De Hyundai IONIQ Electric (€429,- per maand) en de nieuwe Nissan Leaf (€444,- per maand) zijn terug in het assortiment. Daarom kom je op één batterij zo’n 220/230 kilometer ver, maar met de snellaadfunctionaliteit kun je ook binnen een half uurtje weer opgeladen zijn.

Uit de Volkswagen-familie zijn de e-Golf (€499,- per maand) en e-Up (€379,- per maand)beschikbaar gemaakt. Beide populaire modellen van Volkswagen zijn geschikt om snel te kunnen laden brengen je respectievelijk 230 en 130 kilometer verderop.

BMW is als merk helemaal nieuw binnen het aanbod van ANWB Private Lease. De BMW i3 is er vanaf 449 per maand en haalt circa 260 kilometer uit het batterijpakket.

De Hyundai Kona Electric maakt het elftal elektrische auto’s van ANWB Private Lease compleet. Voor wie geen bezwaar heeft tegen een lange(re) levertijd is de KONA beschikbaar vanaf €524,- per maand. De lange levertijd komt door de populariteit (eerste elektrische SUV, een actieradius van ca. 450 kilometer plus de mogelijkheid tot snelladen) en de nog beperkte productie van deze auto.

