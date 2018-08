Zomerbanden erop, winterbanden eraf!

01 augustus 2018 Uit een steekproef van de BOVAG blijkt dat bijna 500.000 personenauto’s nog steeds met winterbanden zijn uitgerust. Rij jij ook nog op winterbanden? Lees de tips van de Wegenwacht hoe je ze zelf kunt wisselen.

Als de buitentemperatuur hoger dan 7 graden Celsius is, dan bieden zomerbanden meer grip - ook in kleddernatte omstandigheden zoals op de foto - en een kortere remweg dan winterbanden. Bovendien slijten winterbanden bij warm en droog weer sneller dan zomerbanden omdat ze een andere rubbersamenstelling hebben.

Zelf wielen wisselen: lees de tips van de Wegenwacht

Ga je de banden zelf verwisselen, dan heeft de Wegenwacht een paar goeie tips:

Laat de auto op de handrem met alle vier de wielen op de grond staan, draai de wielmoeren of -bouten een slag los en krik de auto dan pas op.

Bij het vastzetten doe je omgekeerd hetzelfde: draai ze stevig maar niet helemaal vast, laat de auto zakken en zet hem op de handrem. Dan kun je alles definitief aantrekken.

Bij lichtmetalen velgen kan het gebeuren dat het wiel niet los wil komen door oxidatie - zeg maar aluminiumroest - tussen het wiel en de naaf. Handel dan als volgt:

- Draai de bouten/moeren weer met de hand vast en laat de auto weer zakken.

- Rij een stukje vooruit, rem, rij dan een stukje achteruit en rem nogmaals. Daardoor schrikt het wiel los.

- Krik de wagen weer omhoog en demonteer de bouten/moeren. Dan zal het wiel er gemakkelijk af komen.

Wielsloten

Soms zitten wielen vast met moeren die op slot kunnen. Houd in dat geval altijd het sleuteltje bij de hand, of bewaar het in de auto. Of je hebt bouten met een speciaal gevormde kop, die je alleen kunt losdraaien met een bijbehorende dop of sleutel. Daarvoor geldt hetzelfde. Gebruik in geen geval de bouten of moeren van een lichtmetalen wiel op een stalen wiel, of andersom.

Het verdient aanbeveling om lichtmetalen velgen vóór montage heel licht in te vetten met kopervet, maar alleen op de vlakjes die contact maken met de wielnaven. Daarmee voorkom je dat ze vast gaan zitten.

Meer informatie

Onderzoek BOVAG

ANWB Zomerbandentest 2018

Meer informatie over winterbanden opslaan