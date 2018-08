Wegenwacht over vastzittende achterremmen

Je merkt het pas tijdens de vakantie

14 augustus 2018 Geloof het of niet maar van vastzittende achterremmen kun je heel lang niks merken. Totdat je op vakantie gaat en meer van de remmen vraagt dan de rest van het jaar, zo weet de Wegenwacht.

Er zijn twee dingen met remmen die de Wegenwacht vooral in de vakantieperiode tegen komt:

achterremmen die vastzitten (rokende remmen)

en aanhoudend gepiep van de remmen

Rokende remmen

Hoe zit dat met vastzittende achterremmen? Je zou toch zeggen dat je zoiets direct merkt omdat je auto minder goed afremt. Nee dus. Onder Nederlandse omstandigheden spreek je de achterremmen van je auto niet of nauwelijks aan. Wanneer je remt verplaatst al het gewicht zich naar voren dus doen de voorremmen het zware werk. Daardoor kan het gebeuren dat de achterremblokken op den duur vast gaan zitten omdat ze niet worden aangesproken. Wanneer je dan gaat afdalen of zware bagage in de kofferbak hebt, moet je de achterremmen plots wél aanspreken. En wat gebeurt er dan vaak? Je trapt het rempedaal in, de remblokken worden tegen de remschijven aangeduwd en blijven vervolgens in de aangedrukte stand staan. Ze blijven dus remmen, ook als je je voet van het rempedaal hebt gehaald. Gevolg: rokende achterwielen. Het is dus slim om de achterremmen gangbaar te laten maken voordat je op vakantie gaat.

Luid gepiep

Aanhoudend gepiep van de remmen klinkt onheilspellend maar lost zichzelf vaak op. Bij het rijden op onverharde wegen (vaak op de camping) kan er zo maar een steentje of iets degelijks tussen de voorremmen komen. Dat veroorzaakt een ontzettend hard en hoog gepiep. Vrijwel altijd ontsnapt het steentje weer na een paar kilometer rijden of enkele malen ruw remmen in combinatie met achteruitrijden. Bij twijfel is het natuurlijk aan te raden om een garage te bezoeken of onze hulp in te schakelen.

