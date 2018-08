Scherpe Toyota-deals ANWB Private Lease

21 augustus 2018 Behalve de ongekend populaire Toyota Aygo zijn ook de Yaris en C-HR tijdelijk heel scherp geprijsd. Zowel de benzine als de zuinige hybride-uitvoering. Bovendien kun je nu langer van het scherpe tarief genieten doordat het ook mogelijk is om private lease voor 5 jaar af te sluiten.

De nieuwe Toyota Aygo is het scherpst geprijsd. Je rijdt hem al vanaf 199 euro per maand en dat terwijl de Aygo op alle fronten terrein gewonnen heeft: hij ziet er gestroomlijnder uit, de veiligheidsuitrusting en de motor zijn er behoorlijk op vooruit gegaan ten op zichte van zijn voorganger.

Yaris en C-HR

Heb je liever wat meer ruimte aan boord? Dan is de Toyota Yaris een interessant alternatief. De Deze is er al vanaf 274 per maand en is standaard o.a. voorzien van climate control en een 7” multimediasysteem touchscreen met bluetooh voor audio en telefonie. De zuinigere Yaris Hybrid is er al vanaf 294 euro per maand.

De Toyota C-HR, nog een slagje groter en hoger, is er al vanaf 384 euro per maand. De C-HR Hybrid kost je 404 euro per maand. In beide gevallen kun je dan rekeningen op een uitstekende veiligheidsuitrusting met o.a. adaptive cruise control, multimediasysteem met bluetooth en een achteruitrijcamera.

Nog meer nieuws van ANWB Private Lease

Alle auto's bij ANWB Private Lease zijn nu voor een termijn van 60 maanden, dus vijf jaar, te leasen. Dat was 48 maanden (vier jaar). Door nog een jaar langer door te rijden kan het leasebedrag per maand soms flink voordeliger uitpakken.

Naast de scherpe prijzen voor Toyota en de mogelijkheid tot het vastzetten van de scherpe tarieven voor de komende 5 jaar is er meer goed nieuws: de Nissan Micra (vanaf 254 euro per maand) is ook weer terug in het assortiment.

Meer over ANWB Private Lease