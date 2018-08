Meeste publieke laadpalen in de EU staan bij ons

Nederlandse EV-rijders kunnen bij bijna 33.000 laadpunten terecht

23 augustus 2018 Nederland loopt volgens de RAI Vereniging voorop bij de introductie van elektrische auto's. Zo hebben wij de meeste publieke laadpunten van de EU.

In acht jaar tijd is het aantal laadpalen gestegen van 400 exemplaren in 2010 naar maar liefst 122.036 stuks op het moment van schrijven. Daarvan zijn 32.875 laadpunten publiekelijk toegankelijk. Daarmee nemen we binnen de EU een bijzondere positie in, blijkt uit onderzoek van de RAI Vereniging. Duitsland volgt op ruime afstand met 25.241 stuks, Frankrijk neemt met 16.311 exemplaren een derde plek in.

Voor een heel jaar

De RAI Vereniging wijdt de enorme groei van onze laadinfrastructuur aan het fiscale stimuleringsbeleid van volledig elektrische auto's. Werden er in heel 2017 nog 7.958 nieuwe EV's verkocht, halverwege dit jaar stond de teller al op 7.947 exemplaren.

Lees meer over elektrisch rijden