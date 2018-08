In de schoolbanken voor betere auto’s

Kijkje achter de schermen bij kwaliteitscontrole Seat

23 augustus 2018 Een slecht afgehangen portier of een onvolkomenheid in de lak kan het plezier bij het afhalen van een nieuwe auto behoorlijk verknallen. Daarom doen veel fabrikanten aan kwaliteitscontrole. Wij gingen bij Seat in de leer als aspirant-controleur.

Iedereen heeft wel eens van een ‘maandagochtendexemplaar’ gehoord: een gloednieuwe auto, waar desondanks het een en ander aan mankeert. Onfortuinlijke eigenaren vertellen er graag over tijdens verjaardagen: mond-op-mond reclame die fabrikanten kunnen missen als kiespijn. Daarom passen veel automerken een vorm van kwaliteitscontrole toe. Die vindt grotendeels geautomatiseerd plaats; langs de assemblagelijn houden robots een oogje in het zeil. Maar apparaten zien niet alles; onder de rook van Barcelona wordt iedere auto die van de band komt rollen, daarom nog eens kritisch bekeken door een speciaal geschoolde medewerker. Geen geringe opgave: dagelijks verlaten hier 2.300 nieuwe Seats de fabriekspoort!

Seat leidt jaarlijks 260 personeelsleden op tot kwaliteitscontroleur. Zij hebben per auto 8 minuten de tijd om eventuele misstanden te constateren. Om te illustreren hoe lastig dit is, vraagt instructeur Álvaro Niño ons naar een stoel te kijken die in de lesruimte staat opgesteld. We bekijken de zetel van alle kanten, maar kunnen niets ontdekken. Dan wijst hij ons op een minuscuul draadje dat uit de bekleding steekt. Het is een kleinigheid, maar daar denkt iemand die net enkele tienduizenden euro’s voor zo’n auto heeft betaald, vermoedelijk anders over.

Vier zintuigen

Door middel van reuk-, tast-, geluid- en zichtproeven wordt een handvol medewerkers klaargestoomd voor dit specialistenwerk. Wie eenmaal is geslaagd voor de opleiding, moet iedere twee jaar een opfriscursus bijwonen. Niet iedereen is geschikt, maar wie aanleg heeft, kan zijn zintuigen trainen met de opleidingsattributen van Álvaro. Twee op het oog identieke deurklinken bijvoorbeeld. Ze zien er weliswaar hetzelfde uit, maar klinken verschillend. Bovendien is de weerstand bij het rechterexemplaar merkbaar anders. Het zijn zulke zaken die bepalen hoe een klant zijn auto ervaart.

Het zijn confronterende lesuren. Als autojournalisten hebben wij al gauw onze mening klaar, wanneer we een testauto op onvolkomenheden betrappen. Nu komen we er achter dat het nog niet meevalt om zulke fouten te voorkomen. Mocht je op een verjaardag iemand treffen die over zijn nieuwe auto klaagt, dan moet je hem eigenlijk feliciteren: die persoon heeft iets bijzonders in handen.

Doe jouw eigen kwaliteitscontrole

Zoals uit bovenstaand verhaal blijkt, blijft kwaliteitscontrole mensenwerk: iedereen kan een foutje maken. Loop jouw nieuw afgeleverde auto daarom altijd na op slechte pasnaden en oneffenheden in de lak. Kijk bovendien of alle bedieningsknoppen goed functioneren. Ben je ontevreden, geef dit dan aan bij de verkoper. Deze is verplicht gebreken te herstellen of - in het uiterste geval - voor een andere auto te zorgen. Lees er meer over op anwb.nl/juridisch-advies.





