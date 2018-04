Nissan Leaf scoort 5 sterren in botsproef

Remt zelfstandig voor fietsers en voetgangers

25 april 2018 De nieuwe Nissan Leaf scoorde tijdens de onlangs gehouden botsproef van EuroNCAP de maximaal haalbare 5 sterren.

De nieuwe, elektrisch aangedreven Nissan Leaf heeft de botsproef van de onafhankelijke EuroNCAP prima doorstaan. De auto scoorde de maximaal haalbare 5 sterren. Dit jaar is de beoordeling opnieuw verder aangescherpt en wordt niet alleen ook rekening gehouden met de voetgangersveiligheid, maar ook met de veiligheid van fietsers. Zoals in het filmpje hieronder is te zien, 'ziet' het automatische noodstopsysteem zowel wandelaars als fietsers keurig op tijd en voorkomt een aanrijding door zelfstandig te remmen.

Meer EuroNCAP botsproeven