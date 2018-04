Nieuwe Ford Focus in vier smaken

Ruimer en met nieuwe motoren

10 april 2018 Ford heeft zojuist de eerste foto’s en informatie vrijgegeven van de geheel nieuwe Focus. Dit is de vijfde generatie van de gezinsauto die nu precies twintig jaar op de markt is. Deze nieuwste versie is volgens Ford ruimer dan zijn voorganger, ondanks de nagenoeg zelfde buitenmaten.Hij komt er in vier smaken, waaronder een crossover. Deze zomer staat ie in de showroom.

De Focus komt er met een aantal nieuwe motoren en in diverse variaties. Behalve als Titanium komt hij er als sportieve ST Line (iets ander uiterlijk en onderstel centimeter lager), als super-de-luxe Vignale, en als Active. Die laatste is een crossover-versie. Zoals gebruikelijk bij crossovers staat ook deze Focus Active dus wat hoger op de pootjes (3 centimeter om precies te zijn) en ziet er vanbuiten wat stoerder uit. Met deze variaties zet Ford de lijn voort die het ook met de huidige Fiesta volgt.

Behalve als crossover is de Focus - net als het huidige model - tevens verkrijgbaar als hatchback en stationwagon. Er is ook nog een sedan maar die komt niet naar Nederland.

Zelfde buitenmaten, meer binnenruimte

De Focus hatchback is van buiten nauwelijks gegroeid, maar door de wielen veel meer op de hoeken te zetten ontstond niettemin veel meer binnenruimte. Zo is achterin de hatchback meer been- en knieruimte. Door de middentunnel erg laag te houden en de middenconsole van de voorste passagiers kort te houden, is er ook voor de middelste passagier op de achterbank een normale zitplaats.

De stationwagonversie – waarschijnlijk weer de meest verkochte variant in Nederland - is ook flink gegroeid. Bij het laadruim stond centraal dat er een heel grote hondenbench in moest kunnen. Het gevolg is dat de laadopening extreem hoog en breed is. En dat er ondanks de optisch sportieve daklijn toch veel binnenruimte is. Ford claimt verder de breedste laadruimte in deze klasse te hebben: 1 meter 15.

Nieuwe motoren, goede stroomlijn, laag gewicht

De nieuwe Focus is ook lager geworden en er was veel aandacht voor een zo gunstig mogelijke stroomlijn. Ook is zeer kritisch gekeken naar het gewicht van de auto. Daardoor is hij 88 kilogram afgevallen ten opzichte van zijn voorganger. Dat – in combinatie met een aantal nieuwe Ecoboost motoren en banden die 20 procent minder rolweerstand hebben – zou er voor moeten zorgen dat de Focus erg zuinig met brandstof omspringt. Overigens is Ford tevens bezig met de ontwikkeling van en hybride aandrijflijn voor de Focus.

Er komt een splinternieuwe 1,5 liter driecilinder Ecoboost (150 eof 182 pk) en een ge-upgrade 1.0 driecilinder (85, 100 of 125 pk). Beide motoren hebben cilinderuitschakeling. Tussen de 1.250 en 4.500 toeren bekijkt de motor zelf of hij op drie cilinders moet lopen, of dat hij het op twee cilinders af kan.

Nieuwste veiligheidssystemen

Ford komt met een flink aantal rijhulpsystemen waaronder CoPilot 360. Dat werkt me behulp van front- en zijradar en twaalf sensoren rondom de auto. Samen met adaptive cruise control is de Focus daardoor in staat tot een beperkte mate van zelfstandig rijden op de snelweg.

Nieuw is dat de Focus een rijstrookassistent heeft die ook werkt als er geen belijning op de weg is. Verder is er Wrong Way alert (de auto weet wanneer je aan het spookrijden bent), Active Park (volautomatisch inparkeren), remingreep bij kruisend verkeer achter de auto, Evasive steering (stuurt om een object heen als jer etegenaan dreigt te rijden) en Post Collision Braking (remt zelfstandig na een botsing o te voorkomen dat je nóg een keer ergens tegenaan rijdt). Wat connectiviteit betreft rept Ford onder meer over FordPass App. Daarmee kun je op afstand de auto openen en sluiten, de verwarming aanzetten en je auto terugvinden als je niet meer weet waar je hem hebt geparkeerd.

