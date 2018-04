Laadtijd nieuwe EV's de helft korter

Snelladen duurt in 2020 maximaal 12 minuten

26 april 2018 Bij de presentatie van de Audi e-tron draaide het niet om rijbereik, maar laadsnelheid. Een trend die in de toekomst vermoedelijk door gaat zetten.

De Audi e-tron is de eerste volledig elektrische auto van het merk. Hoewel het lijnenspel officieel nog niet is vrijgegeven, kun je ondanks de camouflagematerialen al zien dat de EV de carrosserie van een crossover aangemeten krijgt. De Tesla Model S en Jaguar I-Pace gelden als belangrijkste concurrenten.

Audi nodigde onlangs een aantal Nederlandse journalisten uit om vast over de e-tron te komen praten. Zo werd het batterijpakket getoond, dat de omvang heeft van een tweepersoons bed (!) en de complete onderzijde van de auto in beslag neemt.

Vanwege hun omvang beschikken die accu's over een imposante opslagcapaciteit: 95 kWh, wat meer dan het dubbele is dan die van een Nissan Leaf. De Duitsers beloven in de praktijk een actieradius van meer dan 400 kilometer.

Drie maal sneller dan voorheen

De Audi moet met een snelheid van 150 kW kunnen opladen. Om dat even in perspectief te zetten: de normale snellaadpunten langs de snelweg halen doorgaans 50 kW. De e-tron kan dus driemaal rapper energie ‘opslokken’ dan gebruikelijk. Dat is een trend die je bij vrijwel alle nieuwe elektrische auto’s gaat terugzien. Zo haalt de elektrische Kia Niro EV, die binnenkort uitkomt, al 100 kW.

Die evolutie is misschien wel het belangrijkste aspect van elektromobiliteit de komende jaren. De Duitsers willen vooral duidelijk maken dat zelfs de fraaiste elektrische auto zijn doel voorbij schiet als je hem niet als ‘eerste auto’ kunt gebruiken.

Zorgeloos op vakantie

Audi Productspecialist Elektromobiliteit Anno Mertens: “Meer dan 90 procent van de rijders laadt thuis of op de werklocatie, maar voor langere afstanden – ook vakantie bijvoorbeeld – is een netwerk van laadpunten nodig waar je daadwerkelijk zeer snel weer wegrijdt."

Nederland telt al twee van dit soort 'ultrasnellaadpunten'. In Europa moeten dat er voor het einde van het jaar 200 stuks worden. Naar verwachting zijn dat er 400 in 2020. Veelbelovend, want wanneer de in de e-tron debuterende technologie ook naar meer gangbare EV’s komt, zal het laden letterlijk een korte koffiepauze van maximaal 12 minuten vergen.

