Elektrische en hybride auto vaak gestolen

Hybride Toyota RAV4 populair bij dievengilde

06 april 2018 Elektrische auto’s en hybrides blijken opvallend vaak gestolen te worden. Vooral de hybride Toyota RAV4 is om onbekende reden populair bij dieven.

Werden er in de eerste drie maanden van vorig jaar 31 elektrische en hybride auto’s gestolen, dit jaar zijn dat er over diezelfde periode al tachtig. Dat meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Volgens de stichting zijn 25 ervan Toyota’s RAV4 geweest (zie foto). Dat is een auto met een hybride aandrijving. Waarom juist deze Japanse auto populair is bij het dievengilde is onduidelijk. "Criminaliteit werkt ook gewoon volgens vraag en aanbod. Kennelijk is er vraag naar, maar waar dat dan is weten we niet", zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vermoedelijk worden de auto’s in het buitenland verkocht.

Geen sporen van inbraak

De elektrische auto’s die zijn teruggevonden hebben geen braakschade. Steeds meer auto’s hebben zogeheten keyless entry. Deze sleutel geeft automatisch een signaal af als hij in de buurt is van de auto. Die springt dan vanzelf open. Dieven zien met speciale apparatuur kans dat signaal te kopiëren.

Dit moet je doen als je auto is gestolen