Dubbeltest Mercedes-Benz S-Klasse vs. Audi A8

Butlers op wielen

25 april 2018 De Audi A8 is volgens zijn makers de eerste auto die level 3 autonoom kan rijden. Alleen is dat wettelijk nog niet geregeld, dus functioneert hij nu op level 2, net als de Mercedes S-Klasse. Beide zijn heuse butlers op wielen. We testen het non-plus-ultra van beide automerken.

Type auto en prijs

Deze testauto’s zijn welbeschouwd butlers op vier wielen. Geruisloos en gedienstig nemen ze alle zorg uit handen. Letterlijk, want dankzij een scala aan intelligente hulpsystemen autonoom rijden heeft de toekomst en Audi zegt dat het daarmee verder is dan de concurrentie – waarover verderop meer.

Voor wie het niet wist; de A8 is het non-plus-ultra van Audi. Een prachtig, zeer luxueus vlaggenschip en technologiedrager van het merk-met-de-ringen. We vergelijken de A8 met een auto van het merk dat al lánger limousines bouwt dan welk ander automerk dan ook: Mercedes. We rijden met een S-klasse, een S400 om precies te zijn. In 2017 kreeg de S een facelift, die vooral te maken had met het toevoegen van de allerlaatste technieken rond – je raadt het al - autonoom rijden. Verder kreeg de auto volgens Mercedes 6.500 nieuwe onderdelen, waaronder nieuwe LED koplampen met dagrijverlichting.

De Audi A8 is er in twee smaken: als benzineversie vanaf € 109.245 euro en als diesel vanaf € 105.695. In beide gevallen kun je dan nog kiezen voor een verlengde wielbasis en dan betaal je 3.200 euro extra. Onze testauto is een verlengde 50 TDI quattro. De diesel dus, goed voor 286 pk. Die kost door een hele rij aan extra’s 180.453 euro. De meeste van al die opties hebben te maken met het verhogen van de toch al niet misselijke standaard luxe. Leder, een geweldige stereo, comfortstoelen achterin, extra geluidsisolatie, een televisie en ga zo maar door. Maar voor deze test is het vooral ook interessant dat er voor zo’n tien mille aan extra rijhulpsystemen op zit. Het gaat dan op twee pakketten, City en Tour i.c.m. 360 graden camera’s. O ja, en hij heeft dynamische vierwielbesturing waardoor hij de draaicirkel heeft van een veel kleinere Audi A4.

De Mercedes-Benz zoals ie hier staat is een stuk goedkoper. De basisprijs van de 400S bedraagt € 115.593 en daarmee is ie duurder dan de basis-A8. Maar wil je de versie met verlengde wielbasis dan kost ie minimaal 125.000 euro. Onze testauto is zo’n lange versie met bovendien de nodige extra’s. De totaalprijs komt op ruim 147 mille – 33 mille goedkoper dus dan de A8 – hoewel ze elkaar in uitrusting uiteindelijk niet zoveel ontlopen. Ook hier is een van de belangrijkste opties een pakket met rijhulpsystemen. Het komt er op neer dat je met dit pakket deels autonoom kan rijden, net als bij de Audi A8 het geval is. Eerder vergeleken we in een ANWB dubbeltest al de BMW 7-serie en Lexus LS500h. OOk deze auto's kunnen deels autonoom rijden.

Rijgedrag

De nieuwe A8 van Audi is een indrukwekkend technisch hoogstandje. Dat de auto slechts door de happy few gekocht zal worden, maakt hem niet minder bijzonder. Want vaak komen de technieken die op dit soort dure auto’s zitten, op termijn ook op betaalbare modellen. Belangrijkste nieuws van deze A8 is dat hij in staat is om tot level 3 autonoom te rijden, althans dat claimt Audi. Dat betekent dat de A8 de eerste productieauto is die op de snelweg – dus zonder tegenliggers, voetgangers en fietsers – in staat zou zijn geheel zelfstandig te rijden. Dat kan de A8 tot een maximumsnelheid van 60 km/h. Ideaal dus in druk (file)verkeer. De enige beperking is momenteel de Nederlandse wetgeving. Die zegt namelijk onder meer dat de bestuurder te allen tijde verantwoordelijk blijft. Daarom is het bewuste Level 3 systeem – dat Audi Traffic Jam Pilot noemt – nog niet te bestellen. En het zit dus ook niet op de testauto. Oftewel: ‘onze’ Audi 8 is voorbereid op level 3, maar kan op dit moment hetzelfde als de Mercedes-Benz S-klasse: beide rijden op level 2 niveau en doen dat uitstekend. De bedieningen verschillen, maar dat is in beide gevallen vooral een kwestie van even wennen. Want dat is wel een nadeel van al deze hocuspocus-technieken: het bedienen ervan vergt een korte studie.

In 2014 is de mate van autonoom rijden door SAE (Society of Automotive Engineers) internationaal geclassificeerd in zes levels, waarbij in level nul er geen enkel systeem is dat de auto in meer of mindere mate zelfstandig onder controle kan houden. Bij level 5 zijn juist helemaal geen mensen meer nodig zijn om de auto te controleren (denk aan een gerobotiseerde taxi). In level 3 kan de bestuurder op een veilige manier taken rond het rijden uit handen geven aan de auto en bij wijze van spreken de krant kan gaan lezen.

De hulpsystemen zijn bij beide limousines ronduit indrukwekkend, zowel in aantal als in wat ze kunnen. Het zijn in feite veiligheids- en assistentiesystemen die de bestuurder moeten ontlasten, het risico op een ongeval zouden moeten verlagen en de bescherming van inzittenden en andere verkeersdeelnemers moeten verbeteren. Als je ze allemaal laat samenwerken kun je op de snelweg beperkt autonoom rijden. Zo houden de auto’s zelf afstand en remmen mee met hun voorganger, kunnen ze zelf uitwijken, zien ze wat er in de dode hoek zit, houden zelf hun eigen rijstrook en noem maar op. Zet je alles aan, dan kun je op de snelweg op die manier rijden zonder handen en voeten te gebruiken – al krijg je na 20 sec. wel steeds een piepje dat je je handen even aan het stuur moet houden. Da’s wettelijk verplicht.

Mild hybrid

Rijden met deze twee limousines is een ware belevenis. Ze zijn waanzinnig comfortabel, maar ook afstandelijk in de besturing. De nadruk ligt op comfort en kennelijk moet de besturing dan heel licht aanvoelen. De Audi weegt tweeduizend kilogram maar voelt niet zo zwaar aan. Dat komt onder meer omdat de drieliter V6 286 pk heeft, maar vooral ook 600 (!) Nm koppel. Verder heeft de A8 vierwielbesturing en vierwielaandrijving en dat zorgt er voor dat je met deze auto tekeer kan gaan, al doe je dat natuurlijk nooit. Het is een beetje als je butler die Krav Maga kan. Hij gebruikt het nooit, maar als het nodig is…!

Je zou verwachten dat de Audi A8 lichter is dan zijn voorganger, maar hij is juist 100 kilogram zwaarder. Om het verbruik toch in de tang te houden is dit een mild hybrid versie. Er is een kleine 48 volt elektromotor die soms even meedoet. Bijvoorbeeld in langzaam rijdend verkeer of bij constante snelheid. De achttraps automaat is goed, maar af en toe schakelt ie op momenten dat je het niet verwacht. Vooral terugschakelen doet hij trager dan je zou willen. De oplossing is handmatiog met de flippers aan het stuur te schakelen. De diverse rijstanden laat je het liefst in Comfort of Efficiency staan. In Dynamisch wordt de auto onnodig hard van demping.

Ook de Mercedes rijdt, nee zoeft, majestueus. En ook de Benz voelt in de besturing helaas gevoelloos en afstandelijk, net als de Audi. Er is altijd meer dan voldoende trekkracht voorhanden, de 9-traps automaat doen onmerkbaar zijn werk. Ondanks zijn gewicht van 1.975 kg gaat ie als de brandweer dankzij 340 pk en 700 Nm koppel. Spurt de Audi in 5,9 sec vanuit stilstand naar 100, de Benz doet dat in 5,2 seconden. Ook de Benz heeft uiteraard luchtvering. Net als de Audi kan de Mercedes vooruit kijken en zo anticiperen op oneffenheden in het wegdek (optie bij beide). Schitterend. Ook in bochten verrast de auto je met zijn stabiliteit. En mocht het camber van een bocht verkeerd liggen (het lijkt alsof je uit je stoel glijdt) dan kan de auto dat compenseren door iets tegen te hellen. De zescilinder benzinemotoren van de S zijn mild hybrids, deze diesel is dat niet. Het brandstofverbruik van de twee testauto's is keurig, gezin hun formaat en gewicht. De Audi scoorde gemiddeld 1 op 14,5 (6,9L/100km). De Mercedes bleef steken op 1 op 10,2 (9,8L/100 km) .

Beleving en gebruiksgemak

Meteen als je de Audi start begint het feest. Het digitale instrumentarium (virtual cockpit noemt Audi dat) springt aan, stuur en stoel schuiven (in 22 standen verstelbaar) in de geprogrammeerde stand, luchtroosters openen zich en de twee vlakken die op sierpanelen lijken, blijken twee grote schermen. Die herbergen heel veel functies. Druk je op een knop op het scherm dan voel je een kleine triller – handig. Zet je nu de telefoon aan dan verandert het onderste scherm in een schrijf-pad en kun je een nummer schrijven. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook de naam van een restaurant schrijven waarna de navigatie je helpt bij het vinden van het adres.

Er is geen MMi-drukdraaiknop meer. In de bak tussen de stoelen zit draadloos oplaadpunt voor telefoon. Parkeercamera’s maken manoeuvreren eenvoudig(er). Je kunt van bovenaf de auto bekijken of vanuit bepaalde hoeken. In de Audi kun je dat ook nog doen door een autootje op het beeldscherm alle kanten op te bewegen. Over parkeren gesproken, de Mercedes en de Audi kun je remote parkeren. Das bij beiden een optie, en onze test-Mercedes heeft het er op zitten. Als je buiten de auto bent kun je met je smartphone de auto in een krappe parkeerplaats of garage zetten.

De Mercedes heeft nog wél een druk- en draaiknop en dat werkt toch wel heel fijn. Het stuurwiel heeft een aantal noviteiten. Zo zitten er nu touch pads op – net als in de E-klasse - en bedien je de adaptieve CC er mee. Mercedes heeft altijd een stengel gehad voor de cruise control – nu dus voor het eerst niet meer. Ook leuk: met één druk op de knop kun je de ambiance in de auto regelen. Dat heet ‘Energizing’. Je kunt dan uit diverse voorgeprogrammeerde settings kiezen zoals comfort, vitality, well being enzovoort.

Verder valt op dat de bedieningen en schermen van de Mercedes-Benz intuïtiever en eenvoudiger zijn te bedienen dan in de Audi. Daarin zitten zo enorm veel functies dat je goed de weg moet weten om er doorheen te navigeren.

Zowel voor- als achterin deze auto’s is het een ware belevenis. Het zoeft en glijdt en zweeft. Het is doodstil aan boord, en er komt een soort rust over je die je maar in heel weinig auto’s beleeft. Je eigen cocon om je af te sluiten van de voortrazende buitenwereld. De Audi A8 heeft separate stoelen achterin met stoelventilatie en massagefunctie. Je hebt voor- en achterin verwarmbare armsteunen, je hebt achterin voetsteunen. Er is een stereoinstallatie van B&O aan boord ter waarde van 10 mille! Alles is bekleed met leer, er zit TV-ontvangst in en een pakket met rear seat entertainment. Dat bedien je met – jawel –een schermpje. Daarmee heb je controle over alles: de bedieningen van infotainment, sunroof, van de stoelen en hun ventilatie en noem maar op. Je zit hier als een vorst. Dankzij extra geluidwerend glas is het er zo stil als in een bibliotheek.

En dan de Mercedes. Die heeft een AMG Line pakket. Voor 7 mille krijg je een nachtclubachtig sfeertje aan boord, met lederen bekleding voor dashboard en stoelen en kunstzinnige binnenverlichting die je naar jouw eigen smaak kunt aanpassen. Ook de Mercedes is uitgerust met stoelventilatie en massage, deuren die heel chique zachtjes sluiten en ga zo maar door. Als je de stilte zat bent, gooi je gewoon het volume van het Burmester stereo surround systeem open! Separate zitplaatsen ontberen de testauto, maar dat is natuurlijk wel mogelijk.

Ruimte

De ruimte achterin is in beide auto’s fenomenaal. Hoofd, schouders, knie en teen – je kunt ze allemaal prima kwijt. Vooral de beenruimte is natuurlijk geweldig omdat dit verlengde versies zijn. De achterbakken zijn ook fors met 505 liter voor de Audi A8 en 510 liter voor de Mercedes-Benz S. daar gaat eenvoudig de vakantiebagage in. Voorin is er ook meer dan genoeg ruimte al laat de Audi enkele kleine steekjes vallen: de deurvakken zijn klein en het dashboardkastje is kleiner dan verwacht.

Winnaar

Beide auto’s zijn heel goed in elkaar geschroefd en hebben een krankzinnig hoog afwerkings- en comfortniveau. Beperkt autonoom rijden kunnen ze allebei – al moet je daar wel voor bijbetalen, wat toch enigszins wonderlijk is bij dit soort dure auto’s - maar dat is niet iets waarvoor je juist deze limo’s koopt. De Audi A8 heeft features die de Benz niet heeft, zoals het systeem dat de auto in een zijdelingse aanrijding razendsnel een stukje optilt om de klap op te vangen op z’n sterkste delen. Voor het grootste deel zal persoonlijke smaak meespelen. Het gaat om de ongrijpbare dingen zoals de sfeer in de auto, de uitstraling, details die je wel of niet aanspreken. Een auto wordt niet per definitie meer luxueus door er nog meer technische gadgets in te verwerken, zoals bij de A8 het geval is. Vergelijk het met een goede butler: ze zijn allemaal discreet en gedienstig, maar uiteindelijk moet je ook een persoonlijke klik met hem of haar hebben. En een zeer goed gevulde portemonnee natuurlijk.

Bekijk onze afzonderlijke rijtesten van deze twee testkandidaten:

Mercedes-Benz S-Klasse

Audi A8

Concurrenten van de testauto's:

BMW 7 Serie

Lexus LS500h