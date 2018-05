Connected Car wint FIA Innovation Award

30 april 2018 Zaterdag 26 april heeft de ANWB met hun internationale platform “Connected Car” in samenwerking met The AA, ÖAMTC en Intelematics de FIA Innovation Award in de wacht gesleept.

Connected Car is het platform dat samen met autoclubs uit Oostenrijk, Engeland en Australië is ontwikkeld om de leden te voorzien van inzicht in de status van hun auto. Op basis van de informatie die je auto verzamelt biedt het platform vervolgens allerlei handige functies die de bestuurder in staat stelt pech te voorkomen, zich automatisch af te melden voor een parkeeractie en brandstof te besparen via de eco-score. Naast de FIA Innovation Award is Connected Car twee maanden geleden ook al in de prijzen gevallen bij de TIMMIES 2018. Hier is de ANWB tweede geworden in de categorie Most Innovative Ecosystem met partijen zoals TomTom en Dell.

Steeds meer functies

Connected is nog lang niet uitontwikkeld en er zullen in rap tempo steeds meer functies beschikbaar komen. Vandaag op 30 april zal de 5.9 versie van de app beschikbaar komen die tal van nieuwe functies bevat zoals het leaderboard waarmee de gebruikers zich op basis van de eco-score kunnen vergelijken met andere gebruikers. Binnenkort staat de kilometerstand en het actuele brandstof niveau op de planning die weer tal van andere mogelijkheden met zich mee brengen. Denk bijvoorbeeld aan advies om – goedkoop - te gaan tanken omdat je de volgende dag een lange reis gepland hebt.

Meer over ANWB Connected