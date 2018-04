CBR gaat wachttijden rijexamens verkorten

Gepensioneerden teruggevraagd, opleidingseisen examinator verlaagd

11 april 2018 Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt extra maatregelen om de wachttijden voor rijexamens terug te dringen. Examinatoren blijven op zaterdag en in de avonduren werken, gepensioneerden krijgen het verzoek om terug te komen en de opleidingseisen voor examinatoren worden naar beneden bijgesteld.

Wie nu examen wil doen, moet in de helft van de examenplaatsen langer wachten dan de maximale zeven weken die daarvoor staan. En de verwachting is dat het voorlopig nog erg druk blijft. Dit jaar worden naar verwachting 34.000 meer examens afgelegd dan vorig jaar, wat ook al een topjaar was, aldus het CBR. 'De oorzaak is natuurlijk goed nieuws: onze economie bloeit als nooit tevoren. In de transport en logistiek springen ze om chauffeurs. Tegelijk wordt het steeds gewoner dat zeventienjarigen het rijbewijs halen', stelt het bureau. Het CBR heeft inmiddels de afgelopen tijd 120 examinatoren aangenomen, daar moeten er de komende twee jaar nog eens minstens 120 bij komen.

Momenteel zakt 70 procent

Vanuit de beroepssector is de vraag volgens het CBR nu zo groot dat extra maatregelen nodig zijn. Overigens merkt het bureau op dat het ook enorm zou helpen als rijscholen kandidaten naar het auto-examen laten gaan die echt klaar zijn voor het rijbewijs. Bij ongeveer 1.500 rijscholen zou dit niet het geval zijn. Van hun kandidaten zakt 70 procent, aldus het CBR. Een verhoging van het slagingspercentage (gemiddeld is dat nu 50 procent) met maar enkele procenten betekent volgens het bureau een einde aan de langere wachttijden.

Lessen bij de ANWB?

Bij de ANWB Rijschool profiteer je van een beproefde lesmethode bij een gerenommeerde organisatie. En, jij bepaalt de snelheid van de opleiding. Of je nu je rijbewijs in 10 dagen wilt halen of wekelijks een rijles wilt volgen.