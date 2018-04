Apple Carplay en Android Auto steeds belangrijker bij kopen auto

Kwart ondervraagden koopt auto niet als deze koppelfunctie er niet is

13 april 2018 De mogelijkheid om je smartphone te koppelen aan je auto wordt steeds belangrijker bij de aanschaf van een auto. Met Apple Carplay en Android Auto kun je de smartphonefuncties integreren in het infotainmentsysteem van je auto.

Uit onderzoek van het Amerikaanse Strategy Analytics blijkt dat steeds meer consumenten het belangrijk vinden hun smartphone te kunnen koppelen aan de auto. Met Apple Carplay en Android Auto kun je de smartphonefuncties van je telefoon gebruiken.

Beter dan koppelen via bluetooth

De onderzoekers ondervroegen honderd Carplay-gebruikers en honderd Android Auto-gebruikers. Daaruit bleek dat een kwart van alle deelnemers een auto niet zou kopen als er geen mogelijkheid is voor gebruik van Apple Carplay en Android Auto. Verder blijkt dat deze systemen veel gewilder zijn dan de bestaande infotainmentsystemen in auto’s waarbij je bijvoorbeeld via bluetooth je telefoon koppelt. Liefst 85 procent van de ondervraagden was erg tevreden over Apple Carplay en Android Auto en zouden het systeem aanraden aan derden.

