ANWB wil betere updates ingebouwde navigatie

Advies om actualiteit navigatiesoftware mee te nemen in aankooponderhandelingen

19 april 2018 Steeds meer ANWB-leden beklagen zich over de verouderde kaart in het navigatiesysteem van hun auto. De Bond pleit voor gratis kaartupdates gedurende de garantieperiode en tijdens dealeronderhoud tot 10 jaar na fabricage van de auto.

Het updaten van software en kaarten bij ingebouwde navigatiesystemen moet beter, stelt de ANWB. Veel ANWB-leden rijden rond met een verouderde kaart. Het vervangen daarvan is een kostbare aangelegenheid. Uit ledensignalen blijkt dat er zelfs gloednieuwe auto’s worden verkocht met kaartmateriaal van vier jaar oud.

Ondertussen wordt het belang van navigatiesystemen alsmaar groter, omdat ze automobilisten steeds meer nuttige informatie bieden voor onderweg. De Bond is daarom van mening dat aangeboden kaarten zo actueel mogelijk dienen te zijn en niet meer dan één jaar mogen afwijken van de actuele situatie.

Gratis kaartupdates bij dealeronderhoud

In de ogen van de ANWB is 10 jaar een redelijke periode voor het aanbieden van nieuw kaartmateriaal. Bovendien moet tenminste jaarlijks een kaartupdate worden aangeboden. Wanneer de auto nog in aanmerking komt voor fabrieksgarantie en bij de dealer wordt onderhouden, zouden daar geen kosten aan verbonden mogen zijn.

Volgens de Bond is het onbegrijpelijk dat een auto met een gemiddelde levensduur van 18 jaar slechts twee jaar ondersteuning heeft voor een navigatiesysteem met een waarde van soms wel €2.000. Het advies van de ANWB luidt daarom om bij aanschaf van een andere auto te informeren naar de leeftijd van de kaart en de datum van de laatste kaartupdate. Indien automerken niet langer ondersteuning aanbieden voor de ingebouwde navigatie, dan moet dat tot uiting komen in de verkoopprijs.

