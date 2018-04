ANWB-leden testen Honda Jazz

"Wat een verrassing!"

03 april 2018 Honda heeft zijn Jazz opgefrist. Een ANWB-ledenpanel voelde de

nieuwe 1.5-liter benzinemotor aan de tand.

Sandra van Oudenaarde (56)

Rijdt privé een Nissan Note

Geeft de vernieuwde Jazz rapportcijfer 8

‘Instappen in de Jazz voelde als thuiskomen: qua binnenruimte is de auto vergelijkbaar met mijn eigen auto. Verschillen zijn er ook. De Honda is bijvoorbeeld minder gevoelig voorzijwind. Ik vind hem verder vooral erg praktisch. Een trits koffers, een vouwfiets en zelfs een slee; het past er allemaal in, dankzij de portieren die haaks op de koets openen.’

Anton van Bruggen (50)

Rijdt privé een Honda Jazz

Geeft de vernieuwde Jazz rapportcijfer 9

‘In de testauto lag een groter motorblok dan in mijn eigen Honda. Bij het optrekken voel je dat ie net wat pittiger reageert. Bij het beladen kun je de zittingen van de achterbank opklappen. Nodig is dat naar mijn ervaring niet: de ruimte achter de voorstoel is al groot genoeg. Zonder dat dit ten koste gaat van het zitcomfort van de passagiers voorin!’

Sheila Cornelisse (38)

Rijdt privé een Renault Mégane Estate

Geeft de vernieuwde Jazz rapportcijfer 8+

‘De Honda oogt kleiner dan onze huidige wagen, maar ik was blij verrast door de geboden binnenruimte. Heerlijk comfortabel is de stoelverwarming. En wat ik ook heel fijn vond, was de verstelbare

rugleuning. Daardoor kon ik loungen op de achterbank. Moeders zit dus voortaan achterin!’

De Honda Jazz is leverbaar vanaf € 20.080,- en heeft standaard airconditioning, cruise control en stoelverwarming. Het model maakt ook deel uit van het ANWB Private Lease-aanbod: prijzen beginnen bij € 331,- per maand.

Lees hier wat de ANWB vindt van de vernieuwde Honda Jazz.